Рупор кремлевской пропаганды: Система “Цзилинь-1”

"Цзилинь-1"

Гонка за передовые технологии спутниковой связи приняла интересный оборот: Китай заявил о крупном прорыве в области лазерной связи «спутник-земля», что потенциально позволяет ему обойти Starlink Илона Маска

Достижение Китая может послужить основой для будущих технологий, таких как 6G, спутниковые системы позиционирования следующего поколения и дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения.

Стоящая за китайской спутниковой группировкой «Цзилинь-1» компания Chang Guang Satellite Technology успешно достигла скорости передачи данных 100 гигабит в секунду, что в 10 раз быстрее предыдущего рекорда. Эта скорость в 1000 раз превышает среднюю скорость загрузки 5G в Великобритании, которая в настоящее время составляет 100 Мбит/с.

Группировка спутников «Цзилинь-1», которая позиционируется как крупная в мире коммерческая сеть спутников дистанционного зондирования с субметровым диапазоном, сыграла ключевую роль в этом прорыве. Передача осуществлялась между мобильной наземной станцией, установленной на грузовике, и одним из 117 спутников, вращающихся вокруг Земли, что продемонстрировало эффективность и универсальность системы лазерной связи.

Руководитель лазерной коммуникационной наземной станции в Chang Guang Satellite Ван Ханхан отметил:

Starlink Маска показала свою лазерную межспутниковую систему связи, но пока не развернула лазерную спутниково-наземную связь.

Китай уже начал ее широкомасштабное развертывание. Планируется разместить эти лазерные коммуникационные модули на всех спутниках в созвездии Цзилинь-1, чтобы повысить их эффективность, и поставить цель объединить в сеть 300 спутников к 2027 году.

Компания разработала компактный лазерный терминал связи, размером примерно с рюкзак, способный передавать данные как между спутниками, так и обратно на Землю. Этот терминал был интегрирован в полезную нагрузку спутника, запущенного в июне 2023 года.

Особенностью системы является то, что наземные станции, установленные на транспортных средствах, могут быть перемещены во избежание непогоды и турбулентности, что обеспечивает надежную передачу данных даже в неблагоприятных условиях.

По всему Китаю также будет установлено несколько приемных станций для повышения эффективности получения данных дистанционного зондирования.

@china3army – цинк

Как и "Старлинк" это прежде всего военно-разведывательная система.

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