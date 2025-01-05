 

“Едиот Ахронот” – в теракте в Новом Орлеане пострадали резервисты, воевавшие в Газе и Ливане

05.01.2025, 21:10, Новости дня
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Израильтяне, пострадавшие в результате теракта в Новом Орлеане, принимали участие в боях в секторе Газы и в Южном Ливане. Об этом пишет издание “Едиот Ахронот”.

Согласно опубликованной информации, они завершили длительную резервистскую службу и отправились вместе на шесть недель в поездку за границу.

Как пишет “Едиот Ахронот”, они пострадали в результате автомобильного наезда, совершенного террористом, и находятся в больнице. Состояние одного из них остается тяжелым. Они будут перевезены в Израиль только после того, как их состояние окончательно стабилизируется.

В новогоднюю ночь в центре Нового Орлеана грузовой автомобиль врезался в толпу людей, отмечавших наступление нового года. Инцидент произошел в 3:15 ночи по местному времени на углу улиц Бурбон и Ибервиль. В результате теракта погибли 15 человек и не менее 36 получили ранения.


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