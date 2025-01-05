 

Рупор кремлевской пропаганды: Про информационную составляющую наступления ВСУ

05.01.2025, 20:45, Разное
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Относительно информационной составляющей.

1. Как обычно, активные атакующие действия противник тесно увязывает с операциями ИПСО, которые проводят активные мероприятия (АМ), призванные посеять панику и неуверенность в короткий момент времени.

2. Осуществляется массированный вброс через соц.сети различных слухов и домыслов нацеленных как на военных, так и на гражданское население.

3. Наиболее "хлебными" для сотрудников ИПСО являются первые 24-72 часа наступательных действий, когда и осуществляется основная волна вбросов. После этого информационные потоки берутся под более жесткий контроль и эффективность вбросов кратно падает

4. В ближайшие пару дней будьте особенно внимательны к получаемой и воспринимаемой информации, особенно из непроверенных источников. Структуры информационно-психологической войны противника также готовились к наступательным действиям, как и штурмовые бригады. Поэтому "заготовочки" будут вводиться в дело, в зависимости от хода и исхода наступательных действий.

https://t.me/boris_rozhin/150256 – цинк (там же продолжается трансляция боевых действий на Украине и в Курской области)

Источник: Colonel Cassad


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