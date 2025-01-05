Мнение: Русский абсурд

Под самый новый год Путин выпустил какой-то феерический Указ. Цитирую по РБК: “Президент Владимир Путин подписал указ, по которому находящиеся в России нелегальные мигранты обязаны урегулировать свой статус или покинуть территорию страны до 30 апреля 2025 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов”. То есть сделал некий специальный указ про нелегальных мигрантов. Согласно которому эти самые “нелегалы” должны покинуть Расею в срок “до 30 апреля 2025 года”. Владимир Путин, 30 декабря, подпись.

Вы чего-нибудь понимаете? Вообще, насколько я сам понимаю русский язык, эпитет “нелегальный” сам по себе означает, что некто не имеет законных оснований находиться на территории страны. И, делаем мы вывод, нелегальный эмигрант И ТАК должен быть быть выслан с территории РФ. Зачем об этом издавать отдельный специальный указ? А что, до этого нелегальные мигранты могли оставаться на территории РФ сколь угодно долго? А почему? Что, до этого действовал ДРУГОЙ Указ, согласно которому нелегалов нельзя было высылать?

Что это вообще за прикол? Указ примерно в духе “у водителей, проезжающих по встречке на красный свет, начать изымать права после 30 апреля 2025 года”. Как такое поймет обычный человек? Наверно, что ДО 30 апреля 2025 года МОЖНО пока что ездить по встречке на красный свет, так ведь? Наказывать-то начнут только с мая!

Жестокая деменция, похоже, одолевает российскую власть. Деменция и деградация – на нашем пути вниз.