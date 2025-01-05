 

Мнение «аналитика»: О новых проблемах в ЖЖ… Товарищ майор пришёл?

05.01.2025, 19:45, Разное
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Что у #ЖЖ сегодня очень большие проблемы в самых простых вещах, заметили не только лишь все. И они, эти досадные трабблы, продолжаются даже сейчас, то слегка затухая, то заново обостряясь.

То, что должно грузиться, не грузится. Там, где хочется что-то прокомментировать, зависает форма отправки комментариев. Даже простейшие вещи — расскринить лайк или коммент, — требуют титанического терпения.

Никогда такого не было, и вот опять 🙁

А что случилось?

Видно, что серверы работают с большой перегрузкой. Такое бывают, когда платформу активно дидосят. Но «Статус ЖЖ» утверждает, что в Багдаде LiveJournal всё спокойно, и он работает в штатном режиме. Значит, дело в другом.

Скорее всего, в правовых новациях 2025 года. Теперь все операторы обязаны иметь дополнительное оборудование, препятствующее обходу блокировок и собирающее информацию о действиях пользователей. Но к концу года его установила только четверть провайдеров. Возможно, сейчас хостинг ЖЖ спохватился.

Но также возможно, что идёт сбор и анализ всего контента, опубликованного в ЖЖ. Разумеется в интересах «противодействия экстремизму». О таких программах и алгоритмах тоже говорилось в прошлом году. Так что … «товарищ майор» не спит!

Вые ведь не забыли об этом?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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