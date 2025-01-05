 

Рупор кремлевской пропаганды: Шпионская Барселона

05.01.2025, 17:25, Разное
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Шпионская Барселона

За последние 1,5 года, и особенно в последние месяцы, «несколько десятков» израильских специалистов по кибервойне переехали (https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2024-12-26/ty-article/.premium/israeli-hackers-flock-to-barcelona-as-spyware-industry-shifts/00000193-fec4-df5b-a9b3-fec5d9dc0000?lts=1735492070872) в Барселону. Это прежде всего эксперты по эксплуатации уязвимостей и разработчики шпионского ПО с опытом службы в подразделении (https://t.me/rtechnocom/2610) 8200 (радиоэлектронная разведка) Управления военной разведки Генштаба израильских ВС.

Каталонская пресса пишет (https://www.elperiodico.com/es/internacional/20241229/barcelona-capital-europa-ciberguerra-hackers-israel-112973332), что Барселона превратилась в «европейскую столицу кибервойны». Ранее израильские компании отрасли кибершпионажа использовали подставные юридические лица на Кипре. Теперь же они предпочитают юрисдикцию Швейцарии и Каталонии.

Так, в Барселоне разместились (https://www.lavanguardia.com/internacional/20250104/10257482/canciller-nehammer-austria-extrema-derecha-dimision-conservador.html) ~60 сотрудников американской компании Palm Beach Networks, основанной выходцами из израильской фирмы Niv, Shalev and Omri Group Technologies, которая разработала (https://t.me/rtechnocom/3062) шпионское ПО Pegasus. Вероятно, они работают над созданием конкурентного аналога этой программы. Кроме того, в Каталонию переехали бывшие сотрудники сингапурской компании BlueOcean, которая контролировалась израильтянами и разрабатывала средства киберразведки для правительственных заказчиков в Восточной Азии.

Этому «исходу» способствовали проблемы личной безопасности в Израиле, связанные с боевыми действиями против Палестины и Ливана, а также ограничения Тель-Авива на экспорт вредоносного ПО, введенные после ряда международных скандалов. Между Барселоной и Тель-Авивом действует прямое авиасообщение. Кроме того, в каталонской столице развитая инфраструктура для разработки средств кибервойны.

https://t.me/thehegemonist – цинк

Источник: Colonel Cassad


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