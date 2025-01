Рупор кремлевской пропаганды: Дания меняет герб

Дания меняет герб

В 2024 г. Дания рассталась сразу с несколькими символами национальной идентичности и заведёнными порядками.

В январе 2024 г. королева Маргрете II добровольно отреклась от трона, что в истории датской монархии случалось крайне редко. А в декабре 2024 г., незадолго до нового года, уже новый король, Фредерик X, утвердил новый королевский герб: фарерский овен и гренландский белый медведь получили отдельные поля. Исчезли и три короны, символизировавшие существовавшее в рамках Кальмарской унии единство Дании, Швеции и Норвегии.

Символично, что ранее, в апреле 2024 г., во время пожара исторического здания Биржи (Børsen) в центре Копенгагена обрушился и известный "драконий" шпиль, на вершине которого были те же три короны.

Фредерик X, по собственному признанию, "отдал сердце" Гренландии и её народу. Младшие дети королевской четы, близнецы Винсент и Жозефина получили и гренландские имена — Миник и Ивало, наряду со скандинавским skål король знает и гренландский kasuutta, а в 2000 г. лично участвовал в экспедиции на севере Гренландии по случаю пятидесятилетия "патруля Сириус". В этом контексте изменение королевского герба не кажется чем-то неожиданным, учитывая личную популярность Фредерика X среди гренландского населения. Тем более, датские власти и раньше шли на подобные косметические изменения, призванные подчеркнуть важность Гренландии и её особый статус.

Так, с 2021 г. Гренландия первая выступает и подписывает документы на заседаниях Арктического совета, с марта 2023 г. у Гренландии также есть собственный отдельный дипломат в постоянном представительстве Дании при НАТО, с осени 2023 г. в Фолькетинге фарерские и гренландские представители могут произносить речи на родных языках (при условии предварительного или последующего перевода на датский), а в мае 2025 г. уже именно министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт будет принимать передачу председательства в Арктическом совете от норвежской стороны.

И именно Гренландия, согласно договорённостям, достигнутым в декабре 2024 г., выдвинет кандидатуру на пост председателя комитета старших должностных лиц (Senior Arctic Official Chair), в то время как Фареры получат пост его заместителя (Deputy Senior Arctic Official Chair), а представитель Дании будет выполнять функции старшего должностного лица (Senior Arctic Official). Ранее на всех трёх позициях, как правило, находились карьерные датские дипломаты.

Таким образом, изменение королевского герба — лишь одно из звеньев в цепи трансформации отношений внутри Содружества Дании, Гренландии и Фарерских островов.

Теперь о роли Дональда Трампа и США в целом. Для Гренландии (о чем слишком мало говорят) важно попытаться выйти на собственные двухсторонние соглашения без слишком активного привлечения датской стороны или по крайней мере быть равноправной стороной в трехстороннем диалоге США, Дании и Гренландии, особенно когда речь идет о новых военных объектах и инвестициях в вооруженные силы.

В феврале 2024 г. Гренландия приняла стратегию в сфере внешней политики и обороны, где одним из заявленных приоритетов было как раз североамериканское направление. Причем сотрудничеству с США и Канадой уделялось большее внимание, чем, к примеру, институтам "северного сотрудничества", то есть Северному Совету и Совету министров северных стран. Желание Д. Трампа укрепить отношения с Гренландией в обход Дании может найти благодатную почву при уважении интересов гренландской автономии.

Пользуясь случаем, гренландцы научились шантажировать Данию. Формально, согласно конституции, внешняя политика и оборона — это целиком и полностью компетенция и полномочия Копенгагена, но на практике Гренландии постепенно удаётся это размыть.

https://t.me/vatfor/9749 – цинк

—