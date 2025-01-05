Мнение: Преступление и наказание

Раскольников и Черт в бандитском Петербурге

Сегодня рискнул – смотрю новейший сериал по Преступлению и наказанию режиссера Мирзоева. Я просмотрел и прочитал наверно десяток отзывов и рецензий на него, критики буквально смешивали сериал с грязью, едва ли не глумились над ним. Исказил, мол, режиссер нашего великого классика Федора Михалыча, анафема! Отлучали Мирзоева всем, так сказать, кагалом.

Я ж посмотрел две серии пока – идет на одном дыхании! Не могу спать пойти. Критики дружно проклинали авторов за якобы слишком вольный сценарий, я скажу – да пошли они к черту. Идея просто напрашивалась – перенести действие ПиН в современный деревенский Питер, в нынешние реалии, я перечитывал роман пару лет назад, был потрясен, насколько 60-е годы 19 века у Достоевского соответствуют сегодняшнему безвременью. И сценарий, по-моему, придуман очень классно! Плюс, как всегда в современных русских сериалах – потрясающий актерский состав, к тому ж с моей обожаемой Юлией Снигирь. Но там все хороши, и Иван Янковский в главной роли Раскольникова, и Тарасов, играющий Лужина, и неведомая мне прежде Любовь Аксенова в роли Дуни, сестры Родиона… Очень зловещая и захватывающая картина. Блестящая идея – снять про Раскольникова в декорациях бандитского Петербурга. Я прямо упиваюсь тем, как снято, как шикарно и прихотливо идет фантазия авторов – как узоры искусной портнихи вдоль неубиваемой основы самого Федора Михалыча.

Критики не понимают, что русскую классику только так и надо ставить – с максимальной свободой, не боясь ее как-то там “повредить”. Русская классика сама кого хочешь повредит, это вещь с алмазной основой. Она от попыток ее как-то выкручивать только чище и ярче становится – что мы и наблюдаем.

В общем, с первых серий я покорен полностью. Пока сама Россия катится в тартарары, наше киноискусство берет одну вершину за другой – странное такое реципрокное взаимодействие. Впрочем, Мирзоева я оценил еще как театрального режиссера в 80е увидел его “Месяц в деревне” в Ленкоме, где у него просто блистала Елена Шанина. Видимо, Мирзоев просто умеет раскрывать актрис – как и вот здесь у него дивно выглядит Снигирь. Пока – супер! Не зря, несмотря на потоки дерьма от критиков, сериал собираются перевести на три европейских языка.