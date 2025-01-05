 

Судья намерен 10 января вынести приговор Дональду Трампу по делу порнозвезды

05.01.2025, 2:55, Новости дня
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Судья Хуан Мерчан назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу порнозвезды Сторми Дэниелс, касающемуся фальсификации документов. Как отмечает агентство Associated Press, судья “пообещал не назначать тюремный срок”.

По данным AP, Мерчан планирует приговорить Трампа к “так называемому условному освобождению, при котором дело закрывается, если обвиняемый избегает повторного ареста”.

Судья отверг попытки Трампа прекратить рассмотрение дела на основании президентского иммунитета, подчеркивается в публикации AP. По словам Мерчана, он не нашел “никаких юридических препятствий для вынесения приговора”.

Таким образом, Дональд Трамп станет первым президентом США, “осужденным за тяжкие преступления”.

В декабре суд в Нью-Йорке отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против Дональда Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Суд счел, что даже если он признает, что все дело против Трампа попадает под президентский иммунитет, то в любом случае все ранее представленные доказательства говорят о том, что это были сугубо личные действия по фальсификации деловой документации, что “не представляет опасности вторжения в полномочия и функции исполнительной власти”. Таким образом судья ответил на утверждения защиты о том, что доказательства не должны были быть представлены присяжным на основании того, что они попадают под президентский иммунитет.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниэлс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Трамп заверял, что личных отношений с Дэниэлс у него не было. Но его бывший адвокат Майкл Коэн подтвердил информацию о плате Дэниэлс за молчание.


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