 

Трамп выдвинул журналистку Fox News на должность представителя Госдепартамента США

05.01.2025, 1:15, Новости дня
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Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает 62-летнюю журналистку телеканала Fox News Тэмми Брюс на должность официального представителя Госдепартамента США.

“Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на пост госсекретаря США Марко Рубио в качестве представителя госдепартамента”, – написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, “Тэмми – очень уважаемый политический аналитик, которая рано поняла силу и важность “MAGA” (лозунга Трампа – “Make America Great Again”, “Сделаем Америку снова великой”)”.


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