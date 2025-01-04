Мнение: Демографические успехи на Сахалине, эффект дальневосточной ипотеки и рискованная покупка жилья

1. В некоторых регионах России рождаемость выше, чем в других. На Сахалине, например, как пишет Denalt, рождаемость слегка выше двух, что на общем скорбном фоне можно считать отличным результатом. Цитирую (ссылка):



В Сахалинской области по сравнению с Россией наблюдался более существенный и устойчивый рост КСР в 2010-е гг. Если по России значения КСР в 2011 и 2018 г. совпадают, то по Сахалинской области значение КСР за тот же период времени увеличилось на 0,39 с 1,56 (было ниже чем в среднем по РФ) до 1,95.

При этом доля русского населения составляет 82%, структура населения близка среднероссийской, а плотность населения 5,7 человека на 1 кв. км чуть меньше средней плотности населения страны — 8,3 человека на 1 кв. км.

Регион выдаёт семьям с детьми разные денежные выплаты. Большая их часть несущественна, однако есть две мощных: за рождение третьего ребёнка выдают 1 млн рублей, при рождении первого оформляют ипотеку под 3,5% годовых.

И всё же население Сахалинской области продолжает сокращаться, с 2011 года оно упало на 40 тысяч человек, то есть примерно на 8% (ссылка). Люди уезжают в более обжитые места: жить на удалённом острове, пусть даже с высокими зарплатами и с великолепной природой нравится не всем.

Возможно, ситуация изменится к лучшему, когда на Сахалин построят мост. Пока что, однако, из-за политической слабости неверных японцев мост остаётся лишь в проекте.

2. Дальневосточная ипотека также продолжает работать (ссылка). Ставка в 2% выглядит сейчас столь выгодной, что если бы я жил на Дальнем Востоке, я бы и сам задумался о покупке дополнительной квартиры — если, конечно, правила такую комбинацию позволяют.

Сейчас многие жалуются: ипотека дорогая, платить 35% в год невозможно. Что же, никто не мешает поехать на Дальний Восток и взять там ипотеку под фактически отрицательные проценты.

3. Тем временем для тех, кто покупает квартиры без льгот, условия по ипотеке крайне тяжёлые. Поэтому на рынке недвижимости расцвели креативные схемы «дешёвой покупки жилья» (ссылка):

Основная из таких схем — рассрочка на квартиры, но доступны и другие предложения. «Есть более изысканные [программы], связанные с аккредитивом, — “бери кредит сейчас, а потом, через девять месяцев, когда родится ребенок, возьмешь семейную ипотеку”. Мы видим, что половина выдач в рыночной ипотеке — это маркетинговые акции», — пояснил представитель ЦБ.

Мне это напоминает ситуацию с валютной ипотекой, когда многие набрали «выгодных кредитов» в долларах, а потом сильно пожалели об этом. Наше государство фактически говорит нам: покупать квартиры не время, изувеченному льготной ипотекой рынку надо остыть. Сделать исключение государство готово для жителей Дальнего Востока и Новых регионов, для молодых родителей и ещё для нескольких избранных категорий населения. Пытаться заткнуть уши, чтобы проигнорировать голос государства и решить жилищную проблему «в лоб» — взяв ипотеку под 35% годовых — не самая яркая идея.