Рупор кремлевской пропаганды: «Ресурс-П» № 5
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«Ресурс-П» № 5
Вчера Роскосмосом проведены первые включения аппаратуры «Геотон-Л1» — основного прибора наблюдения поверхности Земли высокого пространственного разрешения.
Космический аппарат «Ресурс-П» №5 был выведен на орбиту 25 декабря прошлого года.
На снимках первые изображения вдоль трассы полёта над территориями США, Китая и ОАЭ.
Необходимо наращивать орбитальную группировку разведывательных спутников.
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Источник: Colonel Cassad
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