Рупор кремлевской пропаганды: «Ресурс-П» № 5

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04.01.2025, 21:35, Разное
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«Ресурс-П» № 5

Вчера Роскосмосом проведены первые включения аппаратуры «Геотон-Л1» — основного прибора наблюдения поверхности Земли высокого пространственного разрешения.
Космический аппарат «Ресурс-П» №5 был выведен на орбиту 25 декабря прошлого года.
На снимках первые изображения вдоль трассы полёта над территориями США, Китая и ОАЭ.

Необходимо наращивать орбитальную группировку разведывательных спутников.

Источник: Colonel Cassad


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