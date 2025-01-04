Рупор кремлевской пропаганды: «Ресурс-П» № 5

«Ресурс-П» № 5

Вчера Роскосмосом проведены первые включения аппаратуры «Геотон-Л1» — основного прибора наблюдения поверхности Земли высокого пространственного разрешения.

Космический аппарат «Ресурс-П» №5 был выведен на орбиту 25 декабря прошлого года.

На снимках первые изображения вдоль трассы полёта над территориями США, Китая и ОАЭ.

Необходимо наращивать орбитальную группировку разведывательных спутников.

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