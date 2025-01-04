Мнение: Трёхмерные чипы, алмазные батарейки и ещё про механические клавиатуры

1. Американские учёные придумали ещё одно решение, которое может позволить обойти технологические пределы нынешней электроники (ссылка). Суть идеи в том, чтобы увеличивать микросхемы не только вширь, но и вверх, делая их слоёными, как торт Наполеон. Каждый слой у микросхемы может быть очень тонким, поэтому даже 1000 слоёв — это уже огромный прирост производительности.

Пока что всё это лабораторные эксперименты, поэтому за развитие компьютеров в ближайшие лет 20 я спокоен: судя по всему, закон Мура продолжит с грехом пополам работать и дальше. Проще говоря, через 10 лет компьютеры наверняка будут значительно мощнее, чем сейчас, а через 20 лет — значительно мощнее, чем через 10 лет.

2. Британские учёные разработали ядерную батарею нового типа со сверхдолгим сроком службы (ссылка). Мы вступаем в эпоху киберпанка, так что эта батарея пригодится для имплантов, разного рода искусственных органов и внутренних костылей.

И, да, слово «имплант» — правильное. В словаре есть два слова с одним значением: «имплант» и «имплантат». Слова равнозначны, это полные синонимы, оба слова являются грамотными и допустимы в любой речи. Однако слово «имплантат» несколько коряво, поэтому могучий русский язык в итоге оставит более благозвучную версию — «имплант».

3. Ещё про механические клавиатуры (вдогонку к посту от 01 января). Вот тут Антон Волков показывает свои необычные клавиатуры, сделанные на заказ (ссылка 1, ссылка 2).

А я тем временем утопил свой MonsGeek в стол. Мастер вырезал мне фрезером в столешнице отверстие точно по размеру клавиатуры, и я погрузил её внутрь, на 18 мм вниз. Получилось удобно: больше не надо никаких подставок и подкладок, чтобы сохранить кисти рук от загибания, так как клавиатура лежит именно на том уровне, где должна. Кроме того, возник неожиданный для меня эффект. Теперь стол выглядит стильно, как пульт управления космическим кораблём: персональное гнездо под клавиатуру кардинально меняет внешний вид (раз, два, три).

Когда нужно, клавиатура легко вынимается из гнезда, тут проблем нет. Ещё я заказал себе заглушку точно по размерам отверстия, чтобы у меня была возможность восстановить при необходимости ровную поверхность стола.