 

Рупор кремлевской пропаганды: Герой боя за Трудовое

04.01.2025, 19:55, Разное
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Интервью с якутским штурмовиком Андреем Григорьевым, который вступил в ножевую схватку https://colonelcassad.livejournal.com/9588189.html во время боя за Трудовое.

Боец 39-й отдельной мотострелковой бригады рассказал о своей мотивации бороться и о том, как проходил этот бой. Также он поделился историей о другой ситуации, которая, по его мнению, была гораздо опаснее.

Источник: Colonel Cassad


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