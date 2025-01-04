 

В московских скворечниках установят Wi-Fi

04.01.2025, 15:33, Разное
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Департамент цифровизации Москвы объявил о завершении муниципальной программы по реновации скворечников, призванной сделать жизнь столичных пернатых комфортной. 

Обновлённые скворечники были сделаны одним из флагманов столичной промышленности – заводом «Москвич». Домики для птиц оборудуют подогревом, датчиками погоды и движения человека. Это позволит моментально звуковым сигналом оповещать скворцов о пополнении кормушки. Главным же преимуществом новых скворечников станет доступ к скоростному интернету по Wi-Fi.

«Современные птицы не могут существовать без интернета. Им также необходимо знать курсы валют и прогноз погоды, а также о новых выставках на ВДНХ, ведь они часто посещают павильоны», – подчеркнул глава департамента цифровизации Рамиз Каримов.

По его словам, изначально скворечники планировали сделать ещё более технологичными, но в таком случае не все птицы смогли бы ими воспользоваться. В частности, пришлось отказаться от алкозамка и сканера отпечатка пальцев. 

Чиновник сообщил, что в течение ближайших лет жизнь пернатых в мегаполисе станет ещё комфортнее. В планах столичной администрации – создать службу доставки червяков и специализированные МФЦ для птиц, куда можно будет обратиться через мобильное приложение «Активный скворец».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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