В московских скворечниках установят Wi-Fi

Департамент цифровизации Москвы объявил о завершении муниципальной программы по реновации скворечников, призванной сделать жизнь столичных пернатых комфортной.

Обновлённые скворечники были сделаны одним из флагманов столичной промышленности – заводом «Москвич». Домики для птиц оборудуют подогревом, датчиками погоды и движения человека. Это позволит моментально звуковым сигналом оповещать скворцов о пополнении кормушки. Главным же преимуществом новых скворечников станет доступ к скоростному интернету по Wi-Fi.

«Современные птицы не могут существовать без интернета. Им также необходимо знать курсы валют и прогноз погоды, а также о новых выставках на ВДНХ, ведь они часто посещают павильоны», – подчеркнул глава департамента цифровизации Рамиз Каримов.

По его словам, изначально скворечники планировали сделать ещё более технологичными, но в таком случае не все птицы смогли бы ими воспользоваться. В частности, пришлось отказаться от алкозамка и сканера отпечатка пальцев.

Чиновник сообщил, что в течение ближайших лет жизнь пернатых в мегаполисе станет ещё комфортнее. В планах столичной администрации – создать службу доставки червяков и специализированные МФЦ для птиц, куда можно будет обратиться через мобильное приложение «Активный скворец».

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