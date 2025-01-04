 

Китай проводит испытания стелс-истребителей шестого поколения

04.01.2025, 14:25, Разное
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26 декабря испытательный полет совершили два истребителя 6-го поколения с треугольным крылом Chengdu (предположительно J-36) ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Судя по заснятым на мобильный телефон видео, J-36 имеет бесхвостый корпус в форме дельтаплана. Он совершал полет в сопровождении серийного перехватчика Chengdu J-20S. Визуально они примерно одинаковой длины — 21,3 м.

Благодаря компьютерной системе управления разработчики сделали ставку на бесхвостую конфигурацию без вертикальных стабилизаторов, что значительно снизило заметность самолета и его лобовое сопротивление, тем самым увеличив дальность полета.

Необычно расположены воздухозаборники — поверх фюзеляжа и по бокам, что свидетельствует о трехдвигательной конфигурации. В этом случае может идти речь о более высокой тяге и маневренности.

Однако некоторые эксперты считают, что здесь не обошлось без промышленного шпионажа. Как известно, еще в 2013 году Эдвард Сноуден признался в похищении китайскими хакерами информации, оцененной в $2 трлн. и связанной с разработкой F-35, что косвенно подтверждает внешнее сходство с J-35.

Источник &#8212 South China Morning Post


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