 

В Японии в возрасте 116 лет умерла Томико Итоока, признанная старейшей из живущих в мире людей

04.01.2025, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Японии в возрасте 116 лет умерла Томико Итоока, ранее признанная Книгой рекордов Гиннесса старейшей из живущих в мире людей.

Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в городе Осака. В 1928 году вышла замуж, у супругов было четверо детей: две дочери и два сына.

В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, Томико работала на фабрике в Корее и воспитывала детей.

Томико любила подниматься на гору Нидзё, которая находится между префектурами Нара и Осака, высотой примерно 2800 метров. Она также дважды поднималась на гору Онтаке (высота 3000 метров), расположенную между префектурами Нагано и Гифу. В 1988 году, в возрасте 80 лет, она дважды участвовала в паломничестве.

В возрасте 100 лет, в 2008 году, она поднялась по длинным каменным ступеням храма Асия без трости. Она много раз посещала храм Якусидзи в префектуре Нара и любила писать сутры.

В последнее время Томико Итоока проживала в Асии, префектура Хиого.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Премьер-министр Гренландии заявил о намерении добиться независимости от Дании

04.01 / В результате крушения судна на юго-западе Южной Кореи погибли три человека

04.01 / В РФ против Тамары Эйдельман возбудили уголовное дело за “реабилитацию нацизма”

03.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1045-й день войны

03.01 / Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1045-й день войны

03.01 / В аэропортах Германии произошел сбой компьютерной системы полиции

03.01 / В тюрьме Арля преступник взял в заложники четверых медиков и охранника

03.01 / Спецназовец США, взорвавший автомобиль в Лас-Вегасе, посещал Украину и обучал украинских военных

02.01 / Стрельба в Черногории – не менее 10 погибших, стрелок покончил с собой

02.01 / Маск обвинил администрацию Байдена в измене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика