Мнение: Фуражное зерно, семейственность и прочие современные мифы о СССР

Никиту Хрущёва свергали в 1964, через три года после полёта Гагарина в космос. Противники генсека подготовили к роковому съезду два доклада о положении дел в СССР — один помягче, на случай если Хрущёв окажется понятливым, и один пожёстче, с более откровенной критикой руководителя страны. Цитирую, например:

Он перестал считаться даже с элементарными приличиями и нормами поведения и так отвратительно сквернословит, что, как говорится, не только уши вянут, — чугунные тумбы краснеют. «Дурак, бездельник, лентяй, вонь, грязная муха, мокрая курица, д…о, г…о, ж…а» — это только «печатные» из употребляемых им оскорблений. А наиболее «ходкие», к которым он прибегает гораздо чаще, никакая бумага не выдержит и язык не поворачивается произнести. И это сыплется без разбора даже в присутствии женщин.

Хрущёв дураком не был: он сразу осознал, что аппаратная борьба проиграна и сдался. Жёсткий доклад товарища Полянского с трибуны не прозвучал. Оно и понятно — в докладе были неприятные факты о положении дел в СССР, а в партии старались тогда держаться на публике пободрее, лишний раз народ проблемами не волновать. Прочесть полный текст доклада, 70 машинописных листов, можно в «Вестнике архива президента», второй выпуск за 1998 год, стр. 101-125 (ссылка).

Немного интересного из доклада — в качестве ответа читателю, предположившему вчера, что наше сельское хозяйство «просело» после распада СССР.

1. Фуражное зерно

Согласно популярному мифу, пшеницы в советское время выращивали даже больше, чем сейчас, однако при этом поголовье крупного рогатого скота было столь велико, что кормовое (фуражное) зерно для коров докупали в Америке. СССР экспортировал машины и трактора, а покупал продукцию низкого передела в Канаде, которая играла для Советского Союза роль сырьевого придатка. Распространители мифа уверяют нас, что в современной России сельское хозяйство пришло в безнадёжный упадок, и если мы экспортируем сейчас пшеницу, так только потому, что русские капиталисты вырезали весь крупный рогатый скот, и кормить этим зерном больше некого.

Цитирую однако из доклада Полянского:

В прошлом году в стране возникли серьезные трудности даже с хлебом. В связи с этим тов. Хрущев предлагал даже ввести карточную систему. И это через 20 лет после войны. Мы вынуждены были выделить 860 тонн золота, чтобы купить зерно у капиталистов. Если бы сельское хозяйство действительно находилось в цветущем состоянии, то как мог один неурожай в течение «великого десятилетия» выбить нас из колеи, посадить страну на скудный паек, лишить ее оборонных запасов хлеба, заставить Советский Союз, всегда продававший зерно, покупать его на золото?

<…>

Уже сегодня торговля мясными продуктами почти повсеместно идет с большими перебоями, а в ряде промышленных центров этих продуктов в этом году вообще почти не было.

Наше сельское хозяйство серьезно отстает от тех требований, которые предъявляет к нему страна. Мы все еще очень далеки от того, чтобы удовлетворить потребности народа в продовольствии, и даже в таких продуктах первой необходимости, как хлеб, мясо и молоко, картофель и овощи.

<…>

Среди партийных, государственных, хозяйственных работников, да и среди широких масс трудящихся, идет ропот. Люди открыто говорят: «Осточертели перестройки, работать некогда из-за них. Не хватает хлеба и овощей, молока и мяса, зато изобилие перестроек».

Как ясно из текста, на календаре 1964 год, однако в СССР серьёзные трудности с хлебом, так что приходится потратить 860 тонн золота, чтобы спасти советский народ от очередного голода и избежать продовольственных бунтов по типу Новочеркасского расстрела. Мяса «в ряде промышленных центров» тем более почти нет.

Между голодом и закупкой зерна у буржуев Хрущёв выбрал второе, и тут он был безусловно прав, так как голод был бы ещё хуже. Для справки, 860 тонн золота по нынешним ценам — это 7 трлн рублей. Примерно столько мы тратим на Спецоперацию, при этом ни с мясом, ни с хлебом никаких проблем в русских магазинах нет.

2. Хрущёвки

Опять-таки, Никита Сергеевич развернулся к народу лицом и впервые после 1917 года начал строить для него жильё. Это генсеку безусловный плюс. Однако, как выяснилось, хрущёвки оказались дороже нормальных многоэтажных домов. Цитирую:

А во что обошлась, например, его директива о строительстве четырех- и пятиэтажных домов, даже трудно посчитать…

Выяснилось, что стоимость одного квадратного метра площади, если учесть затраты на общегородские и районные коммуникации, в 4—5-этажных домах гораздо дороже, чем в 9—12-этажных. Установка на «пятиэтажное» строительство привела к тому, что плотность застройки в городах резко упала; транспортные, водопроводные, теплофикационные, канализационные и иные коммуникации недопустимо растянулись. Внешний вид городов ухудшился, а об удобствах и говорить нечего — в этих домах нет лифтов.

3. Зарплаты колхозников

После смерти Сталина колхозники начали получать хоть что-то за трудодни: при Сталине многим приходилось работать на государство бесплатно. Однако и при Хрущёве заработки советских крестьян оставались ещё низкими. Цитирую:

Если в среднем каждый колхозник вырабатывает за год 230—250 человеко-дней, то это значит, что его ежемесячный заработок составляет 37—40 рублей. Это в два с лишним раза меньше среднемесячной зарплаты других трудящихся. Но это только в среднем. А ведь у нас во многих колхозах выдают на человеко-день и сейчас по 50—60 коп. деньгами и продуктами. Именно поэтому люди и бегут из колхозов.

Цифры суровые, так как 50 копеек на человеко-день — это 10 рублей в месяц за полный рабочий день. На эти 10 рублей можно было тогда купить 3 килограмма сыра или, например, 12 шоколадок «Алёнка».

К счастью, советская власть разрешала колхозникам держать собственные небольшие участки под огород и возделывать их после отработки на колхозных полях. С этих своих огородов сельские труженики и кормились.

4. Советская щедрость

Сейчас мы периодически списываем слаборазвитым странам советские долги, а они в обмен дают нам доступ к месторождениям природных ресурсов и идут навстречу по некоторым другим вопросам. Однако выгоднее было бы, конечно, изначально не давать крупных сумм в безвозвратный долг. Неоправданную щедрость Хрущёву ставят в вину — и, на мой взгляд, это справедливый упрёк. Цитирую:

В Гвинее с помощью СССР построен аэродром, консервный и лесопильный заводы, электростанция, радиостанция, холодильник, госпиталь на 500 мест, гостиница, политехнический институт, животноводческая ферма, ведутся геологоразведочные и изыскательские работы. А сколько туда поставлено машин и оборудования! И все это брошено псу под хвост. Так называемый социалист Секу Туре вышиб нас оттуда и даже не разрешил пользоваться при полетах на Кубу аэродромом, который мы построили в Конакри.

В Ираке мы делали ставку на Касема и развернули там большое строительство: строим железную дорогу в 542 километра (кстати, в СССР в 1963 г. построено новых железных дорог всего 673 км), к 1963 году построили более 200 объектов. А в это время Касема свергли, к власти пришли откровенные враги СССР, которые утопили в крови компартию Ирака. Такая же история произошла в Сирии, где во главе страны стоят махровые реакционеры и националисты. Индонезия, получив большую помощь, не хочет платить по нашим кредитам.

Около 200 млн золотых рублей были отданы Индии, Эфиопии и другим странам в порядке безвозмездной помощи, не считая огромных средств и оружия, выделенных для их вооруженных сил. Было бы полбеды, если наши деньги шли хотя бы на самое жизненное для народов таких стран. Но вряд ли можно назвать наиболее жизненным делом стадион на 100 тыс. мест в Джакарте, гостиницу в Рангуне, исследовательский атомный центр с изотопными лабораториями в Гане, стадион в Мали, гостиницу в Гвинее и т. д. И таких примеров много.

В настоящее время общая сумма советских кредитов только для 20 развивающихся стран составила 3 млрд 400 млн рублей в новых деньгах. При содействии СССР в этих странах предусмотрено строительство многих сотен промышленных предприятий и других объектов. Всего за 10 лет мы построили в различных странах более шести тысяч предприятий. В ряде стран — Афганистане, Индии, ОАР и других — советские кредиты составляют от 12 до 50 процентов всех полученных ими кредитов. Причем иные из лидеров этих стран явно потеряли совесть и стали уже не просить, а требовать — давай, и все! Они изобрели даже «теорию»: богатые страны должны помогать бедным.

<…>

А возьмите факт предоставления Египту нового займа в размере 300 млн золотых рублей. От тов. Хрущева пришла телеграмма: «Египет просит заем 500 млн рублей. Знаю, что тяжело. Обсудите, сколько можем дать». Опасаясь, что Президиум откажет, он тут же шлет вторую телеграмму: «Мы с Насером уже условились о займе в 300 млн рублей». И затем без всяких просьб, а своей властью объявил, что дарит Египту оборудование для совхоза стоимостью 3 млн рублей.

5. Семейственность

В докладе крепко ругают Хрущёва за семейственность. Согласно ещё одному мифу, семейственности в СССР якобы не было. В реальной жизни дела обстояли с точностью до наоборот: СССР на всех уровнях был буквально пропитан семейственностью и блатом. Все родственники вождей, начиная с родственников Ленина и Сталина, тоже занимали в советском обществе важные должности или тёплые места. Никита Сергеевич исключением не стал. Цитирую:

[Товарищ Хрущёв] ездит с огромной свитой, причем в отдельные поездки берет, кроме родственников, много других людей. Например, в США с ним ездили 150 человек… В США ездил с женой, сыном, дочерью, зятем и возил туда огромное количество подарков. В Париж ездил с женой, дочерью, зятем и также возил подарки. Семья сопровождала его в ОАР, Индию, Индонезию и другие страны. В скандинавские страны поехал с женой, тремя дочерьми, двумя зятьями.

Причем в каждую поездку он берет дорогостоящие подарки: самолеты, автомашины, меха, ружья по спецзаказу и т.п. Иногда дает их людям недостойным. Например, Секу Туре подарил «Ил-18». В Египет повез две автомашины «Чайка», автомашины «Москвич» для детей Насера и другие. Там в свою очередь подарили автомашины ему и жене, дочери и зятю.

<…>

Он все чаще поручает ответственнейшие переговоры не руководителям партии и государства, не министру иностранных дел, не дипломатам, а своему зятю. Аджубей вел переговоры с Кеннеди, с папой Иоанном XXIII, канцлером Эрхардом и т.д. Политика становится, так сказать, семейным делом, и Аджубей теперь его особо доверенный человек. Тов. Хрущев ежедневно, порой неоднократно ссылается на него: Аджубей сказал то-то, посоветовал то-то. Он стал исполнителем многих его затей во внутренней и внешней политике, в расстановке кадров. Хотя, надо прямо сказать, — это совершенно не подготовленный для таких целей человек и к тому же болтливый, опасный человек, с авантюристическими замашками.

<…>

Когда бывшие русские цари или Кеннеди, Черчилль и другие руководители зарубежных стран пользовались и пользуются таким методом, это объяснимо. Но зачем в нашем социалистическом государстве, в нашей партии возрождать семейно-династическую дипломатию, которая в большом ходу при дворах королей и императоров?

<…>

Надо отметить, что за последнее время и тов. Микоян также стал позволять себе то, что делает тов. Хрущев. Будучи, например, в Индонезии, он обсуждал с Сукарно положение дел в индонезийской компартии. Разве это допустимо? Сын его, Серго, участвовал во всех конфиденциальных переговорах. Как видите, дурные примеры заразительны: практика «семейной» дипломатии расширяется все больше.

<…>

Порой и царь не позволял себе того, что позволяет [товарищ Хрущёв]. Приведу примеры: по его указанию построены бассейны на его дачах в Крыму и Пицунде (на Кавказе); на них израсходовано около 5 млн рублей.

А посмотрите, сколько в его семье автомашин! Сын имеет их 4, зять — 2…

<…>

Сын его Сергей, зеленый мальчишка, ничего пока серьезного за плечами не имеет, а уже удостоен звания лауреата Ленинской премии и Героя Социалистического Труда, ему присвоена ученая степень доктора технических наук. Дочь Рада награждена орденом, хотя на работе почти не бывает. Зять Аджубей получил два ордена Ленина и тоже удостоен звания лауреата Ленинской премии.

В те годы в СССР была пословица: «не имей сто рублей, а женись, как Аджубей». Алексей Аджубей — сын оперного певца и одной из лучших портних Москвы — сделал после женитьбы на Раде Хрущёвой стремительную карьеру. После свержения Хрущёва в 1964 Аджубея сняли со всех важных постов и отправили работать заведующим отделом публицистики журнала «Советский Союз». Подчинённых при этом товарищу Аджубею не дали, в своём отделе он был один.

6. Раскольники

И, наконец, забавное. Текст доклада не просто пропитан религиозным духом марксизма-ленинизма: там прямо используют религиозные термины. Цитирую:

Подумайте: Насер в роли судьи для компартии! Куда же мы придем с таким «компасом»? Если станет известным этот факт, а он его сам может выболтать, если узнают, что мы пытаемся из Москвы будто бы навязывать партиям линию и тактику, то это будет на руку китайским раскольникам, которые как раз в этом нас и обвиняют. Где гарантия, что при этом египетская, а за ней и другие компартии стран Африки, Ближнего и Среднего Востока не окажутся в одном лагере с китайскими раскольниками?