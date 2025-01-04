 

Мнение «аналитика»: О верности союзника России… Разрыв шаблонов?

04.01.2025, 12:15, Разное
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Недавние фото говорят, наверное, даже больше, чем хотел сказать их автор. Но зато наглядно показывают, кто есть ху среди союзников России.

Вот этот ведь «элемент картинки» весьма красноречиво свидетельствует, под чьим прямым и косвенным влиянием находится эта страна, и чья «мягкая сила» там давно уже доминирует.

А значит, показывает и то, куда всё качнётся, когда придёт время.

То есть, некоторые шаблоны рвутся напрочь с оглушительным треском. И, как это сплошь и рядом бывает в реальном мире, оказывается, что в жизни всё не так, как на самом деле. Хотя внешне — всего лишь красная телефонная будка в самом центре иранской столицы…

Но вы ведь знали или хотя бы догадывались?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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