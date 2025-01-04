 

Россияне смогут получить бесплатную капельницу для выхода из запоя

04.01.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель министра здравоохранения Всеволод Парфёнов объявил о старте всероссийской акции по выводу граждан из запоев — теперь любой россиянин сможет в случае алкогольной интоксикации бесплатно вызвать врача на дом для установки капельницы от похмелья.

«Ежегодно после новогодних праздников десятки тысяч мужчин и женщин оказываются в сложной ситуации, которую можно разрешить с помощью нехитрого набора лекарств. И лучше это сделают квалифицированные специалисты, а не шарлатаны от медицины, которые занимаются этим сегодня», – сказал Парфёнов.

Для вызова нарколога желающим выйти из запоя россиянам необходимо оформить заявку на портале «Госуслуги» или в приложении «Мой запой». Врач приедет к пациенту домой в течение суток, как подчеркнули в Минздраве, а на профилактический учёт в наркодиспансерах таких граждан без их согласия ставить не будут.

По оценкам экспертов, из-за последствий чрезмерного употребления алкоголя на новогодних каникулах российская экономика теряла до 60 миллиардов рублей ежегодно. Теперь же этот показатель снизится как минимум в три раза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / В РПЦ заявили, что Юлий Цезарь был православным и советовался с батюшкой при создании календаря

04.01 / Препарат из Томска излечит абрикосы в Испании

04.01 / Мнение «аналитика»: О провале немецкой министерки Бербок… Довы***лась?

04.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Тихие убийцы

03.01 / Мнение: Продажа Королевской почты, приватизация в Венесуэле, Телеграм вышел на окупаемость

03.01 / Рупор кремлевской пропаганды: О месторождении лития, которое Россия забрала у США

03.01 / Мнение: Собянин опять отстал

03.01 / Мнение: Почему магматический плюм навряд ли уничтожит человечество

03.01 / Доктор Мясников: «Похмелье передаётся воздушно-капельным путём»

03.01 / Мнение: Долги пожилых студентов, рост госдолга США и истребитель 6-го поколения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика