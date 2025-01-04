Россияне смогут получить бесплатную капельницу для выхода из запоя

Заместитель министра здравоохранения Всеволод Парфёнов объявил о старте всероссийской акции по выводу граждан из запоев — теперь любой россиянин сможет в случае алкогольной интоксикации бесплатно вызвать врача на дом для установки капельницы от похмелья.

«Ежегодно после новогодних праздников десятки тысяч мужчин и женщин оказываются в сложной ситуации, которую можно разрешить с помощью нехитрого набора лекарств. И лучше это сделают квалифицированные специалисты, а не шарлатаны от медицины, которые занимаются этим сегодня», – сказал Парфёнов.

Для вызова нарколога желающим выйти из запоя россиянам необходимо оформить заявку на портале «Госуслуги» или в приложении «Мой запой». Врач приедет к пациенту домой в течение суток, как подчеркнули в Минздраве, а на профилактический учёт в наркодиспансерах таких граждан без их согласия ставить не будут.

По оценкам экспертов, из-за последствий чрезмерного употребления алкоголя на новогодних каникулах российская экономика теряла до 60 миллиардов рублей ежегодно. Теперь же этот показатель снизится как минимум в три раза.

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