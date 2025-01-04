 

В РПЦ заявили, что Юлий Цезарь был православным и советовался с батюшкой при создании календаря

04.01.2025, 9:33, Разное
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Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что отказ от перехода на григорианский календарь обусловлен тем, что основатель юлианского календаря, Юлий Цезарь, был православным христианином. По словам представителей церкви, римский император активно сотрудничал с православными священниками, один из которых даже благословил Цезаря на введение нового календаря.

Протоиерей Василий Иванов выразил опасения, что переход на григорианский календарь, созданный папой Григорием XIII, может привести к утрате связи с нашими корнями, ведь сам папа был католиком, а значит, его система вряд ли сможет соответствовать духу православия.

Опрос общественного мнения показал, что подавляющее большинство россиян (около 80%) категорически против перехода на новый календарь. Многие респонденты выразили мнение, что «старый добрый юлианский календарь» уже стал частью русской культуры и традиций, и менять его было бы неправильно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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