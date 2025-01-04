 

Препарат из Томска излечит абрикосы в Испании

04.01.2025, 9:30, Разное
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Специалисты Томского политеха при поддержке биотехнологов из Испании и Мексики создали препарат «Арговит», который основан на наночастицах серебра и предназначен для защиты растущих растений абрикосов от вируса оспы. Разработка существенно поможет испанским фермерам в борьбе с эпидемией данной инфекции.

Проведенные испытания показали, что за счет обработки побегов «Арговитом» число инфекционных микрочастиц снижается на 75%, тогда как существующие аналоги не могут убить более 20 % вирусных агентов. Кроме того, они весьма токсичны для самих растений.

Как уточняется, в ходе исследований в условиях специальных лабораторий были культивированы побеги абрикоса, разбитые на пять групп. Четыре из них в течение двух месяцев подвергались обработке препаратом «Арговит» с наночастицами серебра в различной концентрации, а пятая группа, выступавшая в качестве контрольной, никакой обработке не подвергалась.

В итоге выяснилось, что 75 % растений, обрабатываемых «Арговитом» с концентрацией серебряных наночастиц 75 мг/л, оказались полностью излеченными от вируса оспы сливы — такой же результат можно получить при термотерапии и криотерапии побегов, но методика, предложенная томскими учеными, не требует спецоборудования и значительных энергозатрат.Источник &#8212 Plant Science


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