 

В РФ против Тамары Эйдельман возбудили уголовное дело за “реабилитацию нацизма”

04.01.2025, 8:45, Новости дня
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Против историка и лектора Тамары Эйдельман российской прокуратурой возбуждено еще одно уголовное дело, на сей раз по пункту “в” части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета), пишет РИА Новости.

В декабре 2024 года Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал Тамару Эйдельман на 50000 рублей за “дискредитацию российской армии”. Ранее Эйдельман была оштрафована за неправильную маркировку иностранного агента, которым ее объявили в РФ осенью 2022 года.

В июне 2024 года прокуратура Москвы провела проверку в отношении историка Тамары Эйдельман и выявила высказывания, “выражающие явное неуважение ко дню воинской славы РФ и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества”. В сообщении прокуратуры говорилось, что эти высказывания были выявлены в ходе мониторинга сети в авторской программе на канале Эйдельман – вероятно, имелся в виду ее YouTube-канал “Уроки истории с Тамарой Эйдельман”.


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