Мнение «аналитика»: О провале немецкой министерки Бербок… Довы***лась?

Представитель российского МИД Мария Захарова уже сплясала свою фирменную «Калинку» по этому поводу высказалась. Ибо жалко было его упускать. А суть его в том, что немецкая министерка по иностранным делам Анналена Бербок поспешно прилетела в Сирию на встречу с брутальным мужчиной и самым настоящим террористом Абу Мухаммадом аль-Джулани, вернувшим себе «девичье» имя Ахмед Хусейн аш-Шараа, но сохранившим прежние взгляды на гендерные #отношения.

Из-за чего Анналену Бербок… настиг провал уже с первых минут блицвизита.

Представители новой сирийской администрации отказали в рукопожатии главе МИД Германии Анналене Бербок, прибывшей в Сирию с необъявленным визитом. Это следует из видеозаписи их встречи с немецкой министеркой. А ведь своей поездкой в Дамаск она хотела показать готовность поддержать Сирию «в её политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения». Так, во всяком случае, сообщили в МИД ФРГ.

Но — увы.

Как видно на опубликованных изданием Welt кадрах, Анналена Бербок первой спустилась по трапу правительственного борта и подошла к делегации новой администрации Сирии. Но оба сирийских политика демонстративно приложили руку к сердцу, давая понять, что не хотят пожимать руку немецкой чиновнице. Спустя мгновение вслед за министром к ним подходит мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы сами протягивают руки для приветствия.

Позднее похожий инцидент произошел при встрече Анналены Бербок с главой новой сирийской администрации: подойдя к французской и немецкой делегациям, Ахмед Хусейн Аш-Шараа подал руку лишь Жан-Ноэлю Барро, министру иностранных дел Франции.

Можно доказывать, что радикальные сунниты, к которым относится новый рукопожатный сирийский лидер, не готовы пожимать руки женщинам. И что это надо «понять-простить». Но в то же время ещё менее они готовы признавать равенство женщин в политике и прочем. О чём внятно напомнил этот инцидент.

Более того, вполне возможно, что Ахмед Хусейн Аш-Шараа специально преподал урок последовательнице «феминистической внешней политики». Главной целью сторонников этой концепции, к числу которых принадлежит и Анналена Бербок, являются поощрение гендерного равенства в других странах и защита прав меньшинств и женщин. Бывшим игиловцам, свергшим #власть секулярного Башара Асада, это не только не близко, но прямо претит. Так что впереди у сторонниц и сторонников «европейских ценностей» наверняка будет ещё много столь же неприятных открытий и дипломатических унижений. Не только в Сирии.

Ну а Мария Захарова добила свою немецкую визави ехидной шпилькой. В ответ на заявление Анналены Бербок о том, что «России пора отказаться от своих военных баз в Сирии», лицо-ноги российского МИД вежливо поинтересовалась: «не пора ли министру иностранных дел страны, где расположены военные базы #США, сперва заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?».

Не в бровь, а в глаз?

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