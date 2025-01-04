Рупор кремлевской пропаганды: Не оправдал ожиданий
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Ну вы знаете, эти украинские ожидания…
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Ну вы знаете, эти украинские ожидания…
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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