 

Рупор кремлевской пропаганды: Не оправдал ожиданий

04.01.2025, 3:20, Разное
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Ну вы знаете, эти украинские ожидания…

Источник: Colonel Cassad


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