Рупор кремлевской пропаганды: Тихие убийцы

Француский игровой издатель Ubisoft за 4 года обвалился на 80% из-за череды провалов связанных с внедрением повесточки, инклюзивности и толерантности. Продукцию компании с повесточкой просто стали кратно меньше покупать. Как итог – в 2025 году компания, которая стоила в 2021 году почти 13 млрд. долларов оказалась на грани банкротства или поглощения китайцами.

Последний шанс это игра про чернокожего самуря в Японии. Что в этом плане могло пойти не так?

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