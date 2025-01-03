Мнение: Долги пожилых студентов, рост госдолга США и истребитель 6-го поколения

1. «Их нравы». В декабре в Вашингтоне прошли митинги пенсионеров, которых в бытность студентами побудили взять на обучение кредит. Они требуют от президента Байдена, пока тот ещё не ушёл в отставку, простить пожилым студентам накопленные ими долги за обучение в вузах, которые они так и не смогли за прошедшие годы отдать. Речь идёт об общей сумме в 121 миллиард долларов (ссылка).

К сожалению, Байден, который недавно помиловал своего собственного сына, вряд ли будет благосклонен к жертвам американской системы образования…

Корень проблемы тут очевиден: люди сначала получают образование, платят за него большие деньги, залезают в кредиты, а потом выясняется, что их диплом не приносит деньги сам по себе. Чтобы получать деньги, надо работать, причём желательно инженером или врачом, а не специалистом по кельтской поэзии или что там было модно среди хиппи 50 лет назад. Выплатить долги за прошедшие десятилетия было вполне возможно — просто обманутые в ожиданиях «студенты» решили не напрягаться, думая, что это произойдёт как-то само собой.

У нас проблема аналогичная. Молодые люди и их родители часто убеждены, будто диплом о высшем образовании — это магическая картонка, что-то типа оберега на заработок денег. Работать не надо — надо получить диплом, и дальше все проблемы с деньгами решатся сами собой.

В США кстати, всё станет ещё хуже. Дональд Трамп уже начал душить левацкую повестку: теперь специалистам по гендерной расологии и тому подобной ереси будет найти работу значительно сложнее. Если учесть, что средний размер студенческого кредита за последние десятилетия сильно вырос, этим несостоявшимся комиссарам не позавидуешь.

2. Если повестку можно просто придушить силой — особенно на фоне мощнейшего ресинтемента нормальных белых американцев, которых последние 20 лет не унижал в США только ленивый — разобраться с долгами Дональду Трампу будет значительно сложнее. Цитирую (ссылка):



В 2024 году госдолг США вырос на сумму, в восемь раз превышающую суверенную задолженность России. <…>

Согласно статистике ведомства, задолженность США составляет 36,2 триллиона долларов. За год эта сумма резко выросла на семь процентов (2,37 триллиона долларов). Для сравнения: весь российский госдолг на начало декабря составлял около 286,3 миллиарда долларов.

Если обесценить доллар, США, как верно замечает их президент, получат ущерб, эквивалентный поражению в мировой войне. Если не обесценивать, то бюджет крякнет, так как долг уже невыносимо большой. Даже если Дональд Трамп сманит от нас Эльвиру Набиуллину, чтобы поставить её во главе ФРС США, чуда ждать не стоит — США, вероятно, прошли уже точку невозврата, когда проблему доллара можно было решить умеренным кровопусканием. Сейчас, по сути, у США один выход — поставить инфляцию по доллару на уровень в 10-15% годовых и держать её там 10-15 лет, чтобы постепенно вытравить воздух из долгового пузыря. Получится навряд ли, но некоторые шансы у американцев есть.

3. В США в прошлом году приостановили программу создания истребителя 6-го поколения (ссылка).

Причины очевидны: стоимость одного экземпляра такого самолёта, по предварительным оценкам, будет составлять 300 миллионов долларов, а вся программа разработки и поставки на вооружение обойдётся во многие миллиарды. Для сравнения, истребитель 5-го поколения F-22 был произведён в количестве 187 штук, программа стоила 67 миллиардов долларов. Дороговато — на эти деньги разумнее закупить огромное количество дронов и ракет ПВО, например. Как показывает исторический опыт, войны обычно проигрывают не на поле боя, а в хранилищах казначейства, так что тратить деньги без счёта — очень плохая идея.

Между тем, если на коррумпированный Пентагон денег у США уже не хватает, то у Росси и Китая всё в порядке, у нас деньги есть. Китай, к примеру, свой истребитель «шестого поколения» в декабре показал (ссылка).