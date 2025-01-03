 

Цукерберг объяснил, почему запрещал обсуждать загадочные НЛО над США в своих социальных сетях

03.01.2025, 17:33, Разное
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Американский миллиардер Марк Цукерберг объяснил, почему запрещал обсуждение загадочных неопознанных объектво в небе над США в своих социальных сетях несколько недель назад. По словам бизнесмена, люди «слишком много беспокоятся из-за пустяков».

Цукерберг подтвердил, что модераторы удаляли такие посты и даже блокировали пользователей, особенно активно обсуждавших дроны.

«Мы не хотели, чтобы разводилась пустая паника. Мои человеческие друзья, боюсь, слишком склонны беспокоиться из-за пустяков и обращать внимание на те вещи, на которые не надо обращать внимание. Я думаю, всем нам, всем теплокровным надо выдохнуть и жить дальше», – сказал он.

Предприниматель-инноватор добавил, что сейчас запрет снят, но при этом он советует американцам «думать о ежедневных делах и вообще поменьше смотреть на небо».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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