Мэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером

В фильмографии актера множество выдающихся ролей, которые сделали его одним из самых узнаваемых лиц на экране. Давайте вспомним самые яркие достижения Гибсона на актерском поприще.

1. “Безумный Макс”

Первую славу Мэл Гибсон получил благодаря фильму “Безумный Макс”, который вышел в 1979 году. Этот постапокалиптический боевик, снятый Джорджем Миллером, стал культовым и положил начало успешной франшизе. Гибсон сыграл роль Макса Рокатански, полицейского, который сражается с бандитами в разрушенном мире. За третью часть киносерии он уже получил миллионный гонорар — невероятную сумму для 1985 года. В 2015 году к роли Макса вернулся Том Харди, и этот фильм стал уникальным примером, когда продолжение превзошло оригинал.

2. “Смертельное оружие”

Карьера Гибсона также включает в себя киносерию “Смертельное оружие”, где он сыграл вместе с Дэнни Гловером. Эти четыре фильма стали классикой жанра полицейского бадди-муви и оказали значительное влияние на последующие блокбастеры, такие как “Плохие парни”. Гибсон и Гловер создали запоминающийся дуэт, который стал эталоном дружбы между разными по характеру персонажами.

3. “Храброе сердце”

Одной из самых знаковых работ Гибсона является фильм “Храброе сердце”, который вышел в 1995 году. Он не только исполнил главную роль шотландца Уильяма Уоллеса, но и выступил в качестве режиссера и продюсера. Фильм принес ему “Оскар” за лучший фильм и лучшую режиссуру. “Храброе сердце” стало символом борьбы за свободу и независимость, а мощная игра Гибсона сделала его героем, готовым пожертвовать всем ради своих идеалов.

4. “Патриот”

В 2000 году вышел “Патриот”, действие которого происходит во время войны за независимость США. Гибсон сыграл роль Бенджамина Мартина — отца шестерых детей, который сначала не желает участвовать в конфликте, но вскоре понимает, что должен бороться за свою семью и страну. Режиссер Роланд Эммерих создал вдохновляющее полотно, которое стало настоящим гимном патриотизма и мужества.

5. “Возмездие”

Еще одной выдающейся работой Гибсона является триллер “Возмездие”, снятый Мартином Кэмпбеллом. В этом фильме он играет полицейского, который потерял дочь и решает взять правосудие в свои руки. Сюжет полон моральных дилемм и мрачных поворотов, что делает его гораздо более глубоким, чем многие триллеры того времени. Гибсон демонстрирует всю гамму эмоций, от горя до ярости, что делает его персонажа очень реалистичным и близким зрителю.