 

Рупор кремлевской пропаганды: Жужжат горы и пещеры

03.01.2025, 14:05, Разное
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Жужжат горы и пещеры

Из-за майнинга Абхазия вернулась к графику отключений электричества несмотря на гуманитарные энергопоставки России.

По данным (https://ultramining.com/news/abhaziya-sokrashhaet-podachu-sveta-na-4-chasa-obvinyaya-nezakonnyh-majnerov/) "Черноморэнерго", энергосистема не справляется из-за чрезмерных нагрузок, причина которых – незаконный майнинг. Ранее глава энергетической компании признал, что страна "смайнилась", а местные жители потребовали от РФ дать электричество, присылать туристов (выполняющих правила отдыха для русских (https://t.me/daydaynews/4099)) и прислать денег для выплаты зарплат и пенсий.

"Целые села гудят, жужжат горы и пещеры, в леса протянуты кабели с дармовым электричеством, леса тоже жужжат" — так описал Абхазию после нового года внешкорр польского радио.
"Россия опять, всегда поможет, куда она денется? — о такой риторике в большинстве абхазских чатов сообщает (https://iatochka.news/2024/12/19/sami-pripolzut-suhumi-naprasno-prosit-moskvu-o-besplatnyh-postavkah-elektrichestva-zakon-o-zaprete-majninga-opozdal/) "Точка".

Абхазия является мировым лидеров по количеству майнеров на душу с 2021 года. С 23 декабря для спасения страны от катастрофического энергокризиса Россия запустила гуманитарные поставки электроэнергии.

https://t.me/navodka_na/12112 – цинк

Ну как не поддержать знаменитую абхазскую индустррию майнинга, которая существует исключительно за счет дармовой электроэнергии из РФ.

Источник: Colonel Cassad


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