Yamaha представила свое видение «мотоцикла будущего»

Yamaha в сотрудничестве с Netflix разработала концептуальный прототип Y/AI для сериала в стиле аниме «Tokyo Override». Действие сериала разворачивается в антиутопическом Токио будущего, через 100 лет от нашего времени. С помощью этого проекта Yamaha демонстрирует свое видение транспорта будущего в 2120-х годах. В новом сериале исследуется влияние искусственного интеллекта на повседневную жизнь и то, как технологии трансформируют городской образ жизни.

В центре сюжета — группа гонщиков, которые продолжают использовать классические мотоциклы с двигателями внутреннего сгорания в эпоху, когда все контролируется алгоритмами, а автономная мобильность стала нормой. В сериале также представлены модели R1 и VMax от Yamaha, детально воссозданные с помощью 3D-моделей, рендеров и даже звуковых записей двигателя. Эти мотоциклы, неподконтрольные системе и управляемые вручную, олицетворяют свободу от всеобъемлющего регулирования.

Концепт-мотоцикл Y/AI выглядит футуристично и сильно отличается от современных моделей Yamaha. Полупрозрачные колеса излучают синее свечение, а двигатель спрятан в перемычке между колесами, что придает байку элегантный минималистичный вид. Руль расположен по обе стороны от вилок с дугой, огибающей переднюю часть мотоцикла. Реальный прототип Y/AI был представлен в Бангкоке на тематической выставке Motor Expo.Источник — Yamaha