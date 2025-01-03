Вступил в силу закон о праве на получение пивной кухни для молодых отцов

В рамках федеральной программы повышения рождаемости вступил в силу закон о праве молодых отцов на получение пивной кухни.

Выдача напитков будет осуществляться в специализированных пунктах по аналогии с молочной кухней для молодых мам и детей, не достигших полутора лет, имеющих право на молоко, творожки и соки.

Пояснительная записка к законопроекту гласила о том, что первые полтора года жизни ребёнка тяжёлые не только для матерей, но и для молодых отцов – им нужно бороться со стрессом. Поэтому каждый отец ребёнка, чей возраст не достиг 1 года и 6 месяцев, получает право на получение 4 банок пива объёмом 0,43 мл и 300 грамм закуски на выбор в неделю.

Непосредственно на развёртывание инфраструктуры пивной кухни по всей стране уйдёт до 3-4 месяцев. Сейчас в правительстве ищут поставщиков и анализируют потребности.

—