 

Вступил в силу закон о праве на получение пивной кухни для молодых отцов

03.01.2025, 13:33, Разное
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В рамках федеральной программы повышения рождаемости вступил в силу закон о праве молодых отцов на получение пивной кухни.

Выдача напитков будет осуществляться в специализированных пунктах по аналогии с молочной кухней для молодых мам и детей, не достигших полутора лет, имеющих право на молоко, творожки и соки.

Пояснительная записка к законопроекту гласила о том, что первые полтора года жизни ребёнка тяжёлые не только для матерей, но и для молодых отцов – им нужно бороться со стрессом. Поэтому каждый отец ребёнка, чей возраст не достиг 1 года и 6 месяцев, получает право на получение 4 банок пива объёмом 0,43 мл и 300 грамм закуски на выбор в неделю.

Непосредственно на развёртывание инфраструктуры пивной кухни по всей стране уйдёт до 3-4 месяцев. Сейчас в правительстве ищут поставщиков и анализируют потребности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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