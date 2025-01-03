Историки: Крестоносцы арендовали Иерусалим у евреев на 99 лет

Международная группа учёных обнаружила документы, свидетельствующие о том, что захват Иерусалима крестоносцами в 1099 году был не военной победой, а результатом долгосрочной аренды города.

Уникальные артефакты нашлит при археологических работах в Старом городе Иерусалима. Среди них – древний пергамент, содержащий договор аренды между еврейской общиной и орденом Тамплиеров. Согласно ему, тамплиеры выплатили крупную сумму золота за право временного владения Святым городом на протяжении 99 лет.

«Речь буквально идёт не о завоевании, а о финансовой сделке, – рассказал профессор истории Сергей Никитин. – Это первое подобное соглашение в истории, позднее такое проделывали с Гонконгом и Макао».

Исследование показало, что весь крестовый поход был организован тамплиерами с целью получения средств от Папы Римского. Они имитировали военные действия против сарацин, выбивая целевое финансирование якобы на борьбу с неверными. На самом деле эти деньги шли на увеселительные мероприятия, а часть из них безвозмездно жертвовалась в местные синагоги.

После окончания срока аренды магистр ордена Тамплиеров инсценировал поражение, чтобы избежать уплаты штрафов. Таким образом, крестоносцы оставили Иерусалим без значительных потерь, вернув его законным владельцам. Позднее эти события послужили поводом для расследования короля Франции Филиппа IV, которое закончилось ликвидацией ордена тамплиеров.

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