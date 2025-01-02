Мнение «аналитика»: О выстреле в ногу по-украински… Чем заканчиваются все скачки?

Можно не верить в «Колесо генотьбы», но… оно реально работает!

И вот свежий тому пример.

#Украина с 1 января перестала прокачивать российский газ в Европу. Это давно анонсированное решение вызвало бурную радость у «переможников». Как же, #Россия лишилась возможности продать в #ЕС ещё примерно 15 млрд кубов «голубого топлива» в год, что лишит «Газпром» ещё примерно 5-6 млрд долл. выручки от продаж (из которых 1 млрд долл. шёл Украине в качестве платы за транзит). И, значит, России станет сильно хуже, ибо…

Всю ночь украинцы радостно плясали гопак, одновременно согреваясь на фоне перебоев с теплом и светом на половине территории страны. А поутру… они проспались.

И начали считать.

Минус миллиард за транзит означает, что #цены на транспортировку газа по Украине с 1 января вырастет в четыре раза. А расходы на поддержание ГТС Украины теперь ложатся на дефицитный и нежизнеспособный без внешней помощи украинский #бюджет. Власти, конечно, пообещали не повышать сильно плату за газ и прочий жилкомхоз для населения — во что верится с трудом, поскольку удерживать тарифы для населения на нынешнем уровне будет проблематично из-за тяжёлого финансового положения облгазов и предприятий теплокоммунэнерго. Но и без того простых громадян ждал сюрприз.

На 10-20% могут вырасти цены на продукты в подконтрольной Киеву части Украины только в первой половине 2025 года из-за повышения тарифов на транспортировку газа для бизнеса. Такой #прогноз выдал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН.

Ой, а что случилось?

А всё просто.

«Из-за увеличения стоимости транспортировки газа автоматически увеличится цена этого топлива для промышленности и бизнеса. И цены на украинском рынке могут возрасти фактически на всё, — пояснил эксперт. — Возможен рост цен на все товары и услуги, от продуктов питания до аренды, потому что опосредованно стоимость газа влияет на себестоимость электроэнергии, ибо крупнейшими потребителями услуг по транспортировке газа являются энергетические компании».

Опять «перемога» сама собой перерастает в «зраду»…

Итак, +20% к ценам на всё в течение полугода. Это аналогично темпам роста в 40% годовых. Так что Украина окажется на третьем месте в списке стран с самой высокой инфляцией, обогнав даже многострадальный Иран. Хороший подарок в Новый год?

Это не говоря уже о возможном разрушении наземной инфраструктуры украинских ПХГ, на использовании которых в интересах европейских потребителей газа готовились мутить бизнес киевские власти. Не говоря о дальнейшем снижении ценности Украины как актива для Европы: зачем ей этот чемодан без ручки?

Впрочем, об этом уже много и детально рассказывали другие авторы, к чему повторяться?

Таки шо, небратья: кто готов поскакать дальше?

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