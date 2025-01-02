Мнение: Гибельные пакетики чая, лечение Альцгеймера и глобальная зеркальная катастрофа

1. Опасность пришла, откуда не ждали. Пить чай из пакетиков может быть опасно. Если учёные не нагнетают и не проводят насилие над журналистами, мы в беде (ссылка):



Согласно новому исследованию, привычка чаевничать может оказаться опаснее употребления алкоголя. Все дело в частицах микропластика, которые выделяются в воду при заваривании чайных пакетиков из полимеров. Эти частицы попадают в организм человека и распространяются по всему телу, что создает угрозу для здоровья. Испанские ученые впервые доказали, что микропластик может проникать в кишечные клетки вплоть до ядра.

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Загрязнение организма такими частицами может привести к воспалению, повреждению клеток и нарушению их функций.

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Не все чайные пакетики опасны, но сейчас потребители не могут узнать, какие именно товары представляют для них угрозу.

Мне кажется, это ерунда, так как чайные пакетики изобрели 100 лет назад, а пластиковые бутылки начали применять в 1947 году. Если бы пластик был как-нибудь особенно опасен, накопилась бы уже медицинская статистика по этому поводу…

Методы шведского короля Густава III могли бы, пожалуй, несколько прояснить вопрос. Во второй половине 18-го века он заменил двум близнецам приговор со смертной казни на пожизненное. В качестве условия сохранения жизни он заставил одного из них пить каждый день по три кружки кофе, а второго — по три кружки чая. Прорывной для того времени эксперимент продолжался несколько десятилетий, и подопытный, пивший чай, умер первым: в возрасте 83 лет.

2. Наши шансы ускользнуть от Альцгеймара тем временем снижаются и растут. Снижаются, так как скоро уже кресло президента займёт Дональд Трамп, в планы которого ядерная война с Россией не входит. Растут, так как учёные тестируют всё новые лекарства от этого недуга. Цитирую свежее (ссылка):



Ученые из США обнаружили, как клеточный стресс в головном мозге приводит к развитию нейродегенеративных процессов. Воздействуя на новый механизм, им удалось обратить вспять симптомы болезни Альцгеймера у лабораторных животных. <…>

Эксперименты продемонстрировали, что именно ISR побуждал микроглию производить и высвобождать токсичные липиды, повреждающие нейроны и клетки-предшественники. Например, в образцах клеток головного мозга у людей с болезнью Альцгеймера такой «вредной» микроглии было вдвое больше, чем у когнитивно здоровых.

Когда ученые заблокировали сигнальный путь, лечение предотвращало потерю синапсов и накопление токсичных белковых агрегаций, а затем и вовсе обращало симптомы вспять.

3. В то время как многие боятся восстания сверхразумного интеллекта, учёные полагают, что опаснее для нас может быть другая искусственная жизнь — совершенно безмозглая (ссылка):

Группа из почти 40 учёных, включая двух лауреатов Нобелевской премии, опубликовала доклад, в котором призвала к глобальной приостановке исследований в области создания так называемой «зеркальной жизни». В 300-страничном отчёте эксперты предупреждают, что синтетические организмы с перевёрнутой молекулярной структурой могут представлять угрозу, которую человечество не готово предотвратить.

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Природные молекулы, такие как ДНК и белки, имеют определённую хиральность: почти все живые организмы используют правостороннюю ДНК и левосторонние белки. Зеркальные организмы, созданные из перевёрнутых молекул, будут невосприимчивы к иммунной системе человека, растений и животных. Профессор Вон Купер из Университета Питтсбурга отметил: «Зеркальные бактерии могут обходить защиту организма и вызывать смертельные инфекции».

Опасность выходит за рамки медицины. Зеркальные микробы способны заражать сельскохозяйственные культуры и животных, нарушая пищевые цепи и экосистемы. Эволюционный биолог Дипа Агаше из Национального центра биологических наук в Индии предупредила, что такие организмы могут стать катастрофой для всей экосистемы, включая сельское хозяйство.

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Сейчас учёные уже научились создавать отдельные зеркальные молекулы и исследования продвигаются к созданию целых организмов. Специалисты оценивают, что создание полного зеркального микроба может стать возможным в течение ближайших 10 лет.

Всё это выглядит как мощный сценарий для фильма ужасов. Зеркальные бактерии, не имея врагов и конкурентов, бесконтрольно размножаются, быстро захватывая всю поверхность планеты. Выжившие разрабатывают в лабораториях зеркальных амёб, чтобы те пожрали зеркальных бактерий, однако от этого становится только хуже…