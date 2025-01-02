Мнение: Стимулирование деторождения бизнесом, убытки семьи из-за маткапитала и мечты россиян о частном доме

1. Полагаю, хорошо знакомые с капитализмом читатели не удивятся, узнав, что многие русские компании поддерживают своих сотрудников, у которых есть дети, предоставляя им дополнительные выплаты, льготы и возможности. Теперь эту капиталистическую практику власти решили поддержать, предоставив таким компаниям налоговые льготы (ссылка 1, ссылка 2):



Расходы российских компаний на поддержку сотрудников с детьми должны считаться экономически обоснованными и учитываться при расчёте налога на прибыль. <…>

Подобным компаниям, подчеркнул глава государства, должны предоставляться определенные налоговые льготы. Это обусловлено тем, что такие фирмы, оказывая финансовую поддержку сотрудникам с детьми, способствуют улучшению демографической ситуации в стране.

Путин призвал российские власти поощрять политику бизнеса по поддержке работников с детьми. Он также поддержал практику некоторых отечественных компаний, руководство которых предоставляет сотрудникам единовременные выплаты при рождении ребенка.

2. В комментариях рассказали историю про материнский капитал без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко (ссылка):



Маткапитал – такое себе дело. Мы помню, получили такой только на 5-го ребенка, в 2011-м это было чуть более 300 тысяч.

Ну, как получили? Использовать его можно было тогда лишь спустя время, и то – либо положить в пенсионный фонд, либо купить недвижку. Да и то, не любую. А что тогда можно было купить?

Добавили ещё 200 тысяч и приобрели комнату в общаге. Которую впоследствии с трудом удалось продать за 350 тысяч почти через 10 лет. За это время около 300 тысяч ушло на оплату коммуналки, хотя там никто не жил. И в итоге человек, который у нас купил это (по нотариальной сделке, иначе никак – ведь маткапитал) не платил ни за что и через пару лет помер. А поскольку он ещё и не потрудился отнести ДКП в Росреестр, то все долги по решению суда пришлось платить мне (ещё порядка 60 тысяч, ведь он там жил и электричеством активно пользовался).

В итоге эта халупа теперь висит в воздухе. Она вроде продана, но вроде и нет. Наследников у покупателя нет. Городу такой объект тоже не нужен. А мне и подавно.

Итоги: проект «материнский капитал» обошёлся мне в минус 250 тысяч, не считая поездок в другой регион ради продажи. А уж сколько нервов…

3. Россияне, если верить опросам, хотели бы жить в собственном частном доме (ссылка):

Почти 70% россиян, будь у них такая возможность, предпочли бы жить в частном доме, следует из масштабного опроса «Дом.РФ». С акцентом на ИЖС развивается и жилищное строительство — частного жилья возводится все больше. <…>

Согласно опросу ВЦИОМ и «Дом.РФ», более 40% желающих перебраться в частное жилье предпочтут не покупку готового индивидуального дома, а его строительство. Лишь это позволит еще при проектировании учесть все потребности, проконтролировать качество каждого этапа работ и, возможно, сэкономить. Результат этого желания отражается в статистике ввода частного жилья в эксплуатацию. За последние пять лет он увеличился более чем в полтора раза — с 39,8 млн кв. м в 2020 году (по данным «Дом.РФ») до 60,6 млн кв. м (суммарный результат за январь — ноябрь 2024 года, по данным Росстата).