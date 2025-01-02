 

Рупор кремлевской пропаганды: Ближний бой в Трудовом

02.01.2025, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ближний бой в Трудовом

Видео снято осенью прошлого года нашлемной камерой противника во время попытки ВСУ отбить Трудовое у штурмовиков 39 гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток"

Видео строго 18+

На видео боец ВСУ контролирует вход во двор, затем отходит перед ударом FPV-дрона ВСУ по предполагаемой позиции российского бойца.

После удара боец ВСУ возвращается, заходит во двор и завязывается стрелковый бой на суперближней дистанции, перетёкший в рукопашную.

Далее идут очень жёсткие кадры, которые лучше не смотреть впечатлительным и слабонервным.

Отдельного внимания заслуживает диалог двух противников уже после того, как смертельная схватка закончилась.

Да, в их словах больше уважения друг к другу как к противнику, чем у стада кровожадных подонков по обе стороны, призывающих с дивана вести войну до последнего русского/украинца и бить ядерными ударами по Москве/Киеву.

Вот такие Воины как на видео имеют право говорить подобное, но никак не отсиживающиеся в глубоком тылу кровожадные клоуны, которые никогда не рисковали своей жизнью в попытке отнять чужую, а за войной наблюдающие в качестве своего рода болельщика на диване.

На данный момент наш герой находится в России на излечении!

https://t.me/voin_dv/12588 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / На новой банкноте в 15000 рублей изобразят посольство Зимбабве

02.01 / Звезде сериала “Моя прекрасная няня” Жигунову – 62: самые яркие образы актера

02.01 / В Италии из-за переполнения тюрем декриминализовали торговлю оружием и наркотиками

02.01 / Мнение «аналитика»: О последнем рубеже… Печальный финал Украины всё ближе?

02.01 / Правоохранители вернули Петропавловской епархии угнанную фуру с красной икрой

02.01 / Подробности о проектах российской игровой приставки

02.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Серия терактов в США

02.01 / Мнение: Про товарища Артёма и про дерусификацию русских городов на Украине

02.01 / Из России депортировали чешского туриста, назвавшего Деда Мороза мразью

02.01 / «Аренда зала не бесконечная» – FIDE объяснила присуждение титула чемпиона мира по блицу Яну Непомнящему и Магнусу Карлсену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика