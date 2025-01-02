Рупор кремлевской пропаганды: Ближний бой в Трудовом

Ближний бой в Трудовом

Видео снято осенью прошлого года нашлемной камерой противника во время попытки ВСУ отбить Трудовое у штурмовиков 39 гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток"

Видео строго 18+

На видео боец ВСУ контролирует вход во двор, затем отходит перед ударом FPV-дрона ВСУ по предполагаемой позиции российского бойца.

После удара боец ВСУ возвращается, заходит во двор и завязывается стрелковый бой на суперближней дистанции, перетёкший в рукопашную.

Далее идут очень жёсткие кадры, которые лучше не смотреть впечатлительным и слабонервным.

Отдельного внимания заслуживает диалог двух противников уже после того, как смертельная схватка закончилась.

Да, в их словах больше уважения друг к другу как к противнику, чем у стада кровожадных подонков по обе стороны, призывающих с дивана вести войну до последнего русского/украинца и бить ядерными ударами по Москве/Киеву.

Вот такие Воины как на видео имеют право говорить подобное, но никак не отсиживающиеся в глубоком тылу кровожадные клоуны, которые никогда не рисковали своей жизнью в попытке отнять чужую, а за войной наблюдающие в качестве своего рода болельщика на диване.

На данный момент наш герой находится в России на излечении!

https://t.me/voin_dv/12588 – цинк

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