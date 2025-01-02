Рупор кремлевской пропаганды: Ближний бой в Трудовом
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Ближний бой в Трудовом
Видео снято осенью прошлого года нашлемной камерой противника во время попытки ВСУ отбить Трудовое у штурмовиков 39 гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток"
Видео строго 18+
На видео боец ВСУ контролирует вход во двор, затем отходит перед ударом FPV-дрона ВСУ по предполагаемой позиции российского бойца.
После удара боец ВСУ возвращается, заходит во двор и завязывается стрелковый бой на суперближней дистанции, перетёкший в рукопашную.
Далее идут очень жёсткие кадры, которые лучше не смотреть впечатлительным и слабонервным.
Отдельного внимания заслуживает диалог двух противников уже после того, как смертельная схватка закончилась.
Да, в их словах больше уважения друг к другу как к противнику, чем у стада кровожадных подонков по обе стороны, призывающих с дивана вести войну до последнего русского/украинца и бить ядерными ударами по Москве/Киеву.
Вот такие Воины как на видео имеют право говорить подобное, но никак не отсиживающиеся в глубоком тылу кровожадные клоуны, которые никогда не рисковали своей жизнью в попытке отнять чужую, а за войной наблюдающие в качестве своего рода болельщика на диване.
На данный момент наш герой находится в России на излечении!
https://t.me/voin_dv/12588 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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