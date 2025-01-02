На новой банкноте в 15000 рублей изобразят посольство Зимбабве

Центральный банк Российской Федерации объявил о выпуске новой купюры номиналом 15000 рублей, на которой будет изображено здание посольства Зимбабве в Москве. Представители ЦБ объяснили, что таким образом хотят подчеркнуть крепкие исторические связи между двумя странами и выразить уважение к опыту Зимбабве в борьбе с гиперинфляцией.

«Зимбабвийский опыт уникален. Это пример того, как можно справиться с любыми экономическими трудностями, даже объективно тяжёлыми, – отметила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. – Мы надеемся, что новая купюра станет символом стабильности и уверенности в завтрашнем дне».

Зимбабве действительно обладает богатым опытом в области управления инфляционными процессами – в период с 2008 по 2009 год страна пережила одну из самых высоких гиперинфляций в мировой истории, её уровень достигал 79,6 млрд процентов в месяц. Несмотря на эти трудности, экономика Зимбабве сумела стабилизироваться благодаря введению мультивалютной системы с использованием доллара США и южноафриканского ранда.

Посольство Зимбабве, расположенное в историческом здании на Пречистенке, также имеет символическое значение. Именно в этом доме Александр Сергеевич Пушкин провёл несколько месяцев своей жизни во время пребывания в Москве. Эксперты отмечают, что сочетание культурного наследия и экономического опыта делает эту локацию идеальным выбором для нового банковского знака.

Выпуск новой купюры запланирован на начало мая этого года.

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