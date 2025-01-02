Израильская делегация отправляется в Гватемалу помогать с делом секты “Лев Тахор”

Делегация министерства благосостояния и социального обеспечения Израиля, включающая специалистов в сфере работы с сектами, отправится в Гватемалу для оказания консультационной помощи социальным службам страны по вопросам противодействия сектам.

После недавнего рейда гватемальских сил безопасности на территорию радикальной секты “Лев Тахор” (“Чистое сердце”), в результате которого около 200 детей были освобождены из-под контроля секты, социальные службы страны занимаются оказанием помощи сотням пострадавших, женщин и детей.

Миссия делегации министерства благосостояния, вылетающей в Гватемалу, направлена на оказание помощи местным властям в разработке профессиональных подходов к работе с пострадавшими от сект и их семьями, с особым акцентом на дело секты “Лев Тахор”.

Делегация будет состоять из ведущих специалистов в области работы с пострадавшими от сект. Во время визита запланированы встречи с представителями социальных служб, специалистов в области психического здоровья и правоохранительных органов Гватемалы для создания эффективных и адаптированных к нуждам пострадавших механизмов помощи.

“Министерство социального обеспечения занимается делом секты “Лев Тахор” уже около десяти лет, неустанно работая над защитой детей из израильских семей, находящихся под её контролем, – отметил генеральный директор ведомства Янон Аарони. – Обмен нашим профессиональным опытом с властями Гватемалы является важным шагом в наших непрерывных усилиях по оказанию помощи жертвам секты и предотвращению дальнейшего вреда детям”.

“Речь идет об экстремистской секте, которая решила быть вдали от Израиля, – пояснил руководитель отдела по работе с жертвами сект при министерстве благосостояния Илан Шариф. – Мы особенно обеспокоены тем, как дети страдают в этой секте, учитывая наше знакомство с системой контроля и наказаний, которые регулярно применяются в рамках усилий по поддержанию власти над её членами. Отдел по работе с жертвами сект в министерстве знаком с этой сектой уже десять лет и сотрудничает с различными организациями в Израиле и за рубежом, чтобы минимизировать риски, которым подвергаются дети”.

Секта “Лев Тахор”, основанная Шломо Хелбранцом (Эль-Баранесом) в 1980-х годах в Иерусалиме, исповедует радикальную интерпретацию принципа «ненависти к грешникам», выступая за полный разрыв между ультраортодоксами и светскими, включая разрыв связей между неофитами и их нерелигиозными родителями. В 2013 году секта переехала в Гватемалу, а позже часть членов перебралась в Мексику. После гибели ее основателя в 2017 году группа продолжила свое существование, придерживаясь строгих религиозных правил. Секта отвергает государство Израиль, практикует “браки по договоренности” для несовершеннолетних девочек, телесные наказания и т.д. Членами секты являются граждане Израиля, Канады, США и Гватемалы.

Министерство социального обеспечения тесно сотрудничает с министерством иностранных дел и министерством юстиции, стремясь снизить ущерб, причиняемый детям, в рамках международного права. Министерство оказывает профессиональную поддержку и сопровождение израильтянам, покинувшим секту и вернувшимся в Израиль.