 

Мнение «аналитика»: О последнем рубеже… Печальный финал Украины всё ближе?

02.01.2025, 17:15, Разное
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Фирма веников не вяжет. Фирма делает гробы.

Это про героя фото, но и не только про него.

Пожилой столяр Мирон Гуменецкий из Львова старательно работает над очередным изделием для украинских военных. Как бы ни называть этот затянувшийся конфликт — «войной» ли, спецоперацией ли — для его… гм… клиентов всё уже кончено. Рукотворный «деревянный костюм» скоро будет готов.

Подобные изделия мастерят сейчас не только на Львовщине. Болезненная для украинцев цифра потерь не названа официально, хотя известна уже многим. Пока, впрочем, не до конца: сознание отрицает страшную #реальность. Но столяры, подобные Мирону Гуменецкому, трудятся, не покладая рук. И главы уже многих громад Украины ломают головы, где взять столько мест…

А новые бригады «освобождения» — всё ещё в стадии формирования, хотя ТЦК лютуют и темпы мобилизации поддерживаются на уровне 20 тыс. чел. в месяц. А действующие бригадные командиры воюют больше со «своими». И не торопятся устраивать «Юрьев день», оставляя подчинённых на положении крепостных. Те в ответ дружно жалуются на произвол и массово дезертируют. Уже даже и тыловыми бригадами.

Ибо каждый сам за себя.

А кто же тогда — за Украину?

И много ли ей осталось при таком…?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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