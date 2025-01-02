 

В Польше задержан пьяный солдат, 1 января открывший огонь по автомобилю в районе границы с Беларусью

02.01.2025, 17:00, Новости дня
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В Польше задержан военнослужащий, открывший 1 января огонь по автомобилю, в котором находились мужчина и его 13-летняя дочь. Стрелок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Инцидент произошел около трех часов дня в районе польско-белорусской границы, недалеко от Бреста, пишет Polskie Radio. Военный выпустил в сторону машины три автоматных рожка. Девочка выпрыгнула из автомобиля на ходу, и это ее спасло. Несколько пуль попало в ее сиденье.

Солдат, 25-летний уроженец Пшемысля, служащий с весны 2024 года, убежал в лес, но был найден другими военнослужащими. Военная прокуратура начала расследование, задержанному может быть предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Допрос военнослужащего пришлось отложить в связи с его состоянием. Уровень содержания алкоголя в крови составил два грамма на литр, что в несколько раз превышает максимально допустимую норму.


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