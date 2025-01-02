 

Правоохранители вернули Петропавловской епархии угнанную фуру с красной икрой

02.01.2025, 15:33, Разное
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Камчатские силовики провели успешную операцию по возвращению грузового автомобиля с 5 тоннами красной икры, предназначавшейся для насельников монастыря Святого Василия, входящего в Петропавловскую епархию.

Из открытых источников известно, что монахи в целях соблюдения Рождественского поста заказали грузовик с икрой породы ценных рыб, который должен был прибыть к воротам обители 30 декабря. Машина выехала со склада, но неожиданно пропала в пути вместе с водителем. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что фура была похищена мошенниками, переодевшимися в форму Госавтоинспекции. Об этом свидетельствует оставленная в салоне грузовика форма и головной убор сотрудника ГАИ. 

«Случилось чудо! Злоумышленники, видимо, осознали, что похитили груз, предназначавшийся монахам, и под покровом ночи сами приехали под ворота монастыря, но затем скрылись в неизвестном направлении. Их поиски продолжаются», – прокомментировал инцидент представитель силовиков. 

Священнослужители выразили благодарность полицейским, несмотря на обнаруженную недостачу в 500 кг икры.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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