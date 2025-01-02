 

В Милане вступил в силу полный запрет курить на улице

02.01.2025, 12:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1 января 2025 года в Милане вступил в силу полный запрет на курение в общественных местах, в том числе на улицах. Исключение составляют “изолированные места, в которых обеспечено десятиметровое расстояние от других”. Штраф за нарушение составляет 40-240 евро.

Городские власти заявляют, что новая мера направлена на улучшение качества воздуха. “Необходимо защитить здоровье граждан, избежать пассивного курения в общественных местах, где часто бывают и дети”, – говорится в заявлении мэрии.

Декрет об улучшении качества воздуха в Милане был принят городским советом в 2020 году. В 2021 году вступил в силу запрет курения в парках и на детских площадках, автобусных остановках и спортивных объектах.

Многие горожане считают подобное ограничение чрезмерным. Торговцы табаком говорят, что их доходы могут снизиться на 30%. Сторонники новой политики заявляют, что права на чистый воздух важнее права на курение.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Автомобильный теракт в Новом Орлеане – Джаббар действовал не один

02.01 / ФБР выясняет, нет ли связи между взрывом в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане

02.01 / Из “черного ящика” разбившегося в Корее самолета удалось извлечь информацию

02.01 / Главе иранской миссии в Баку выражен протест в связи с разжиганием антиазербайджанских настроений

02.01 / ABC: водитель, совершивший смертоносный наезд в Новом Орлеане, застрелен

02.01 / Россия передала Армении контроль над КПП на границе с Ираном

02.01 / Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался возле отеля Трампа в Лас-Вегасе

01.01 / Во Флориде предотвращен теракт в филиале еврейской организации

01.01 / The Guardian: имя террориста из Нового Орлеана – Шамс ад-Дин Джаббар

01.01 / Теракт в Новом Орлеане – на машине террориста был флаг “Исламского Государства”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика