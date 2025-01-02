Из России депортировали чешского туриста, назвавшего Деда Мороза мразью

Адмиралтейский районный суд Петербурга признал гражданина Якуба Шлюхту виновным в оскорблении национальных символов России и постановил депортировать его из страны с запретом въезда на пять лет.

Согласно материалам следствия, иностранец приехал в Россию по приглашению своего знакомого. Они решили прогуляться по центру новогоднего Петербурга. На Дворцовой площади Шлюхта увидел Деда Мороза и Снегурочку. Чех от восхищения закричал: «Дед Мраз!». Его привлекло внимание артиста, он подошёл к иностранцу и потребовал повторить его – тот с удовольствием выполнил просьбу «новогоднего волшебника».

После этого Дед Мороз достал из мешка бутылку шампанского и огрел ей по голове чеха. Гостю Петербурга оказали первую помощь врачи, а затем обоих участников инцидента доставили в полицию. После дачи свидетельских показаний петербуржец был отпущен, а на иностранца завели уголовное дело, завершившееся судом и выдворением из страны.

Апелляции защитника к тому, что děda Mráz – это Дед Мороз по-чешски, не убедили судью.

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