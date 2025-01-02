«Аренда зала не бесконечная» – FIDE объяснила присуждение титула чемпиона мира по блицу Яну Непомнящему и Магнусу Карлсену

Впервые в истории Чемпионат мира по блицу завершился победой двух шахматистов. Международная шахматная федерация (FIDE) объявила чемпионами норвежца и россиянина в связи с организационными трудностями.

В финале соревнования соперники не смогли определить сильнейшего и приступили к безлимитному тай-брейку. Первые три партии закончились вничью, после чего президент FIDE Аркадий Дворкович попросил шахматистов закруглиться. В помещении должен был начинаться новогодний корпоратив Международной федерации шашек и было принято решение присудить титул обоим финалистам, чтобы поскорее закончить матч и избежать конфликта с шашистами.

– Мы не рассчитывали на то, что Ян окажет такое упорное сопротивление. Обычно Магнус легко его обыгрывает и поэтому мы арендовали зал всего на полчаса. С другой стороны, можно было снова дисквалифицировать Карлсена за джинсы, а Непомнящего за безвкусную водолазку, но тогда бы у нас не было вообще ни одного чемпиона, – сказал Дворкович.

Новоиспеченный чемпион Ян Непомнящий одобрил креативный подход ФИДЕ в определении победителя.

– Возможно, кому-то такой исход покажется странным, нас будут критиковать, но хочу заметить, что во многих соревнованиях до нас бывало по два победителя в финале. Например, в Высшей лиге КВН. А у нас в шахматах порой все гораздо смешнее, – заявил российский гроссмейстер.

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