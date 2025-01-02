ФБР выясняет, нет ли связи между взрывом в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане

По данным расследования взрыва автомобиля Tesla Cybertruck возле принадлежащего Дональду Трампу отеля Trump в Лас-Вегасе, к системе детонации, управляемой водителем машины, были подключены фейерверки, канистры с бензином и горючее для кемпинга.

ФБР расследует возможный теракт, и хотя к этому моменту следствие склоняется к тому, что речь идет об изолированном инциденте, все же не исключена связь этого взрыва с автомобильным терактом, произошедшим накануне в Новом Орлеане. Оба этих происшествия связывает тот факт, что и использованный террористом Шамс ад-Дином Джаббаром для наезда на людей пикап, и взорвавшийся на парковке отеля Tesla Cybertruck были арендованы при помощи одного и того же приложения для смартфонов Turo.

Сообщение о взрыве автомобиля в отеле поступило около 8:40 утра по местному времени. Прибывшие по вызову сотрудники экстренных служб обнаружили охваченный пламенем Tesla Cybertruck 2024 года выпуска. Единственным погибшим был водитель машины, еще семь человек пострадали от взрыва.

По записям камер наблюдения было установлено, что примерно за час до взрыва этот автомобиль проехал мимо отеля Trump, затем он вернулся и остановился перед отелем, где и взорвался через несколько секунд. Полиция установила личность водителя, арендовавшего автомобиль, но пока не опубликовала его имя и данные.

Компания “Тесла” активно включилась в расследование, за что шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл поблагодарил лично Илона Маска. “Тот факт, что это был именно Tesla Cybertruck, позволил минимизировать ущерб, – отметил Макмахилл. – Взрыв произошел внутри зоны парковки, большая часть его мощности прошла через верхнюю часть автомобиля”.

Шериф сообщил, что Илон Маск предоставил правоохранительным органам “много информации”, включая отправку видео с зарядных станций “Тесла”, чтобы помочь полиции отследить водителя. По мнению шерифа Макмахилла, использование террористом из Нового Орлеана и водителем взорвавшегося кибертрака приложения для аренды автомобилей Turo – не более чем совпадение.

Сам Илон Маск саркастично прокомментировал происшествие в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Х: “Этот злобный болван выбрал не ту машину для своего теракта. Cybertruck удержал силу взрыва внутри и направил взрывную волну вверх. Даже стеклянные двери вестибюля отеля не разбились”.