 

Из “черного ящика” разбившегося в Корее самолета удалось извлечь информацию

02.01.2025, 7:05, Новости дня
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Следователи, выясняющие обстоятельства крушения в аэропорту Муан пассажирского самолета Boeing 737-8AS компании Jeju Air, направлявшегося из Бангкока, закончили извлечение информации из первого “черного ящика”. Об этом сообщило министерство транспорта Республики Корея.

В стране нет оборудования для расшифровки показаний бортового самописца, который, к тому же, получил повреждения при катастрофе. Эта работа будет проведена в США с участием корейских экспертов. Специалисты Национального комитета США по обеспечению безопасности авиаперевозок уже находятся на месте аварии.

На борту самолета находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. При крушении погибли 179 человек, двое выжили – оба они члены экипажа. Самому младшему из пассажиров было три года, а самому пожилому – 78 лет.

По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ шасси после столкновения с птицами. Согласно опубликованным видеозаписям, лайнер пытался приземлиться на фюзеляж, не выпустив шасси. Однако самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.


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