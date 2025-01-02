 

Рупор кремлевской пропаганды: Испытания российского БЭКа

02.01.2025, 5:00, Разное
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Изготовлен и испытан опытный образец БЭК отечественного производства.

В рамках испытаний образца отработаны задачи по постановке мин, функционированию в ручном и автоматическом режимах в дневное и ночное время суток, дистанционного подключения к аппарату. Также проверке подверглись ходовые качества судна. Часть испытаний проводилась в зоне досягаемости БПЛА ВСУ и интенсивном воздействии РЭБ противника.

Штатная боевая нагрузка 150 кг., остальные ТТХ публиковать не будем.

С учетом всех атак противника и заявлений, что у них нет флота можно сделать вывод: У ПРОТИВНИКА ЕСТЬ ФЛОТ. И нам надо противопоставить ему наши решения.

https://t.me/potapov_npp/623 – цинк

Хорошо, конечно, но такие БЭКи были нужны еще вчера. Опаздываем пока в этом вопросе.

Источник: Colonel Cassad


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