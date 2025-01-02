Мнение: В роли зажигалки и Зеленский тут, и Галкин

Занятно всякий раз смотреть, как Соловьев отплясывает под зажигательную песню Галкина и Зеленского. Гарик Мартиросян, по мне, особенно самозабвенно зажигает. А главное – что это ведь было ровно ЦИКЛ назад. Зеленский там как раз поздравляет “Всех с наступающим Годом Змеи!” Что же это значит? Что еще через 12 лет “повторится всё, как встарь”?

В принципе, этот ролик призван как бы показывать всем, до какой степени искусственным и противоестественным является нынешнее нагнетание взаимной ненависти. Ведь еще 12 лет назад эти люди вовсе не стремились друг друга убивать. И вот нате – щелкнули пальцами, и откуда что взялось. Как собаки, готовы друг друга зубами порвать. За что? Очень всё как-то механически. Как будто у нас всех нет ни собственной чувств, ни, главное, собственной воли. Вопрос лишь, на какую кнопку нажмут Правители всего этого театра кукол. На кнопку взаимной ненависти? Или может быть – братской любви? Нажал на красную – друг у друга кишки будут вырывать, на зеленую – начнут целоваться взасос?

Блин, на какую надо нажать, чтобы стали снова вот так отплясывать? Нажимали бы уже скорей. И, главное – где найти людей с собственной волей в этом механическом театре кукол?