 

Рупор кремлевской пропаганды: Остановлен транзит газа через Украину

01.01.2025, 22:25, Разное
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Остановлен транзит газа через Украину

Сегодня в 8 утра завершилась целая эпоха транзита газа через Украину.
Прокачка газа прекратилась и с 1 января 2025 года Украина перестала быть транзитером российского газа.
Поставки в Европу продолжаются через терминалы СПГ и "Турецкий поток".
Можно ожидать, что станцию в районе Суджи противник подорвет, а ВС РФ для верности уничтожат элементы ГТС.
На Украине уже с сегодняшнего дня тариф на транспортировку газа вырос в 4 раза..
Можно напомнить, что длительное время именно ЕС добивался сохранения транзита через Украину.
И именно ЕС будет главным пострадавшим. Главный выгодоприобретатель – это США, которые последовательно ликвидируют для Европы возможность получать дешевый газ из России, чем усиливают экономическую зависимость ЕС от США и снижают общую конкурентноспособность европейской экономики.
Россия с одной стороны теряет один из маршрутов продажи газа и понесет определенные материальные издержки, но вместе с тем освобождается от ситуации, когда в Брюсселе и Берлине Москве выкручивали руки, привязывая сохранение транзита через Украину к другим политическим вопросам. Ну и само собой открываются отличные возможности для дальнейшего разрушения энергетической и промышленной энергосистемы Украины.

Источник: Colonel Cassad


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